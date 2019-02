Jetzt geht es um die Verbindlichkeit

Ein neues Subzentrum soll das Porziareal werden. Ein Ort, in dem die Geschichte spürbar und das Gewerbe erhalten bleibt, wo mit Neubauten von bis zu 45 Meter Höhe ebenso eine verdichtete Wohnnutzung möglich ist. Mit eigenem Bahnanschluss und eigenem Bushalt, einem Park und überhaupt viel öffentlichem Raum. So sieht es die Vision der Planergemeinschaft um den Architekten Stephan Anliker, dessen Ducksch-&-Anliker-Gruppe vor gut zwei Jahren den Grossteil des Areals gekauft hat.

Neun Transformationsprinzipien resultierten bekanntlich aus dem Testplanungsverfahren. Sie geben vor, wie sich das Areal entwickeln soll. Die heutigen rund 34000 Quadratmeter genutzterBruttogeschossfläche könnten sich demnach auf bis zu 70'000 Quadratmeter mehr als verdoppeln. Es brauche Neues, um das Bestehende erhalten zu können, betonen Anliker und Daniel Kündig von den Zürcher UC’NA Architekten als zweitem in die Testplanung involviertem Bearbeitungsteam an einer Medieninfo schon am Donnerstagnachmittag.

Was bedeutet das für die heutigen Nutzer des Areals? Rund 75 Handwerksbetriebe, Vereine, Kunstschaffende, Bands und Tanzschulen sind derzeit im Areal eingemietet. In der reinen Arbeitszone profitieren sie von günstigen Mietzinsen und geringem Konfliktpotenzial etwa, was Lärmemissionen angeht. Die Öffnung des Areals auch in nutzungstechnischer Sicht entspreche einem Bedürfnis, sagt Daniel Kündig. Es werde neue Nutzungen und dadurch auch Umsiedlungen heutiger Mieter geben, erklärt Stephan Anliker. Allerdings sei es in seinem Sinn, das heutige Gewerbe auf dem Areal zu behalten. «Deshalb produzieren wir eine Mantelnutzung», schliesslich müsse am Schluss auch die Wirtschaftlichkeit stimmen.

Müssen die Grundbesitzer bei der Transformation mitmachen? Ducksch & Anliker ist zwar im Besitz des grössten Teils, aber nicht des gesamten Planungsperimeters. Auch weitere Eigentümer haben sich aktiv an der Testplanung beteiligt, aber – auch aus Kostengründen – nicht alle. Es werde jedem Grundbesitzer selber überlassen sein, ob er auf seinem Boden entwickeln wolle, halten die Planer fest. Der Besitzstand bleibe, versichert Stadtpräsident Reto Müller (SP). Das betreffe die Nutzungsform und die Lärmempfindlichkeit. Wer aber entwickeln will, wird dies anhand der festgelegten Prinzipientun müssen. Galt bisher eine maximale Gebäudehöhe von 18 Metern, sollen neben den geplanten Hochhäusern künftig nur noch 10 oder 15 Meter zulässig sein. Sollen: Denn noch sind die Prinzipien nicht grundeigentümerverbindlich. Der Gemeinderat wird nun mehrere Planer anfragen, mit welchem Instrument sie in die Baugesetzgebung integriert werden sollen. Im Vordergrund steht eine teilbaurechtliche Grundordnung für das Areal. Denkbar sind aber eine Zone mit Planungspflicht oder eine Überbauungsordnung.

Wann kann die Bevölkerung mitreden? Jedes der drei denkbaren Planungsinstrumente benötigt einen Volksentscheid. Stadtbaumeister Enrico Slongo geht davon aus, dass die entsprechenden Grundlagen Anfang 2020 in die Mitwirkung gehen können. Wobei es zu einem späteren Zeitpunkt auch die Möglichkeit der Einsprache geben wird, bevor zuerst der Stadtrat und schliesslich alle Stimmberechtigten über die Vorlage befinden. Der gesamte Prozess werde mindestens 19 Monate in Anspruch nehmen, sagt Müller. Slongo geht von vier bis fünf Jahren aus.

Wo wird zuerst gebaut? Die gesetzliche Grundlage vorausgesetzt, soll in einem ersten Schritt die neue Ost-West-Verbindung von der Bleienbachstrasse zum Südbahnhof mit einem Durchgang durchs Hauptgebäude realisiert werden. Der Bahnhof soll im Zuge der ohnehin nötigen Anpassungen aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes entsprechend Richtung Huttwil verschoben werden. Die neuen Kompositionen der BLS erforderten längere Perrons, relativiert der Stadtbaumeister die grössere Distanz, die sich durch die Verschiebung für die Bewohner der nördlichen Quartiere ergibt. Auch die Ofenhalle und ein Teil des Hauptgebäudes sollen in einer frühen Phase renoviert werden. Wobei eine vielseitige Nutzung mit Gewerbe, Verkauf, Ateliers und Gastronomie denkbar sei. Eine Nutzung als städtische Infrastruktur ist laut Müller nicht mehr Thema.

Was wird aus dem Erbe der Porzellanfabrik? Noch immer lagern in den ehemaligen Fabrikgebäuden Geschirr, Muster und selbst Geschäftsunterlagen aus einer rund hundertjährigen Geschichte. Gespräche mit den Eigentümern seien im Gang, sagt Manuel Alberati von der Planergemeinschaft. Und auch Stephan Anliker betont, dass ihm als Langenthaler der Erhalt dieser Schätze wichtig sei. Ob und welche Bestrebungen der Stadt diesbezüglich im Gang sind, wird der Gemeinderat sagen, wenn er die entsprechende Interpellation von FDP-Stadtrat Michael Schär beantwortet.