Die Tracht erhält eine Trägerin

Fuhrimann leitet die Kindertanzgruppe der Trachtengruppe Bleienbach und ist auch Kindertanzleiterin im Landesteil Oberaargau der Trachtenvereinigung. An der Mitgliederversammlung des Vereins erschien sie in der Berner Sonntagstracht. Künftig wird Karin Fuhrimann dafür sorgen, dass das nach altem Vorbild neu geschaffene Ehrenkleid aktiv am regionalen Brauchtum teilnimmt.

Und vielleicht erlebt die Tracht sogar noch eine breitere Verankerung: Wie Priska Grütter und Thomas Kurth von der Gesangsformation Zäsingers orientierten, prüfen sie, ein Vereinskleid nach ihrem Vorbild anfertigen zu lassen.

Wobei sie die von den Schöpfern angedachte Farbpalette ausschöpfen wollen. Noch seien die Abklärungen allerdings in einem sehr frühen Stadium, dämpfte Thomas Kurth die Erwartungen.

Schulplattform ausfinanziert

Der Verein Identität Oberaargau war im Gefolge der bernischen Bezirksverwaltungsreform gegründet worden und wird von Regierungsstatthalter Marc Häusler sowie Stefan Costa, Geschäftsführer der Region, im Kopräsidium geleitet. Ein zweites Projekt neben der Tracht war die Schulplattform, die digitale Lehrmodule für Schulen bereitstellt. Noch konnten die dafür nötigen 220'000 Franken aber nicht vollständig aufgetrieben werden.

Die Versammlung vom Freitagabend beschloss deshalb, diese mit einem Beitrag von 10'000 Franken aus dem Eigenkapital des Vereins auszufinanzieren. Mit dem Geld wird es zusätzlich möglich sein, aus Material, das Simon Kuert zur Reformation zusammengestellt hat, ein weiteres Modul in die Plattform zu integrieren. Künftig soll die Plattform in die Obhut der Schulen übergeben werden, wie Vreni Schertenleib, Präsidentin der dafür zuständigen Kommission, informierte.

Film digitalisiert

Im vergangenen Jahr liess der Verein den Tonfilm des Lotzwiler Lehrers Fritz Junker über den Oberaargau aus den 1960er-Jahren digitalisieren, sodass dieser nun als DVD erhältlich ist. Geplant wird zudem ein Kinderbuch mit einer Geschichte aus dem Oberaargau.

Daneben unterstützte der Verein verschiedene regionale Initiativen: den Kauf des Schmalspurtriebwagens Melchnauerli, das Rottaler Erntefest, die Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen des Viehzuchtvereins Oschwand sowie die Herbstviehschau des Viehzuchtvereins Bipperamt in Wiedlisbach.

Der Langenthaler Stadtchronist Simon Kuert wurde an der Versammlung als «Mister Oberaargau» und treibende Kraft hinter der Gründung des Vereins Identität Oberaargau verabschiedet. Im Vorstand ersetzt weiter Martina Ingold, Gemeindepräsidentin von Inkwil, den ehemaligen Gemeindepräsidenten von Oeschenbach, Peter Haslebacher.

Am Samstag, 18. Mai, organisiert der Verein Identität Oberaargau zusammen mit dem Stadttheater Langenthal einen Oberaargauer Abend mit Musik, Tanz und Theater aus der Region.