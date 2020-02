Die Totalsanierung hat begonnen

Die ersten Vorbereitungen entlang der Gleise und am Bahnhof Oberbipp laufen bereits. In fünf Phasen will die Aare Seeland mobil die Station komplett umbauen und zudem auch die Strecke zwischen Wiedlisbach und Oberbipp Tanklager teilsanieren. Wie das Transportunternehmen mitteilt, werden in der ersten Bauphase ein Provisorium der beiden Bahnübergänge Weihergasse und Untergasse erstellt, das alte Kioskgebäude abgebrochen und ein Gleis demontiert.