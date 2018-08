Die Suche nach der besten Lösung

«Unser zuständiger Betriebsleiter wird 2020 pensioniert. Im Zuge der Nachfolgeregelung prüfen wir nun mögliche Szenarien», sagt Kurt Bläuenstein, Gemeinderatspräsident von Aarwangen (FDP). Denkbar sei eine teilweise, eine schrittweise oder eine komplette Auslagerung.

Bei der Sitzung letzte Woche wurde der Gemeinderat über die bereits eingegangenen Offerten informiert. Diese werden momentan noch im zuständigen Ausschuss behandelt. «Die Gemeindeversammlung im Dezember wird dann entscheiden, ob und in welcher Form die Auslagerung erfolgen soll», so Bläuen­stein. Sie wird dabei nicht nur wirtschaftliche Gründe berücksichtigen müssen, sondern auch organisatorische.

Infrastruktur behalten

Die Gemeinde Roggwil hat ihre Elektrizitätsversorgung zu Beginn des letzten Jahres ausgelagert. Dafür wurde eine öffentlich-rechtliche Anstalt geschaffen. Mit dieser Rechtsform verbleibt das Eigentum der Infrastrukturanlagen komplett bei der Gemeinde Roggwil.

Grund dafür war die Überlastung von Verwaltung und Behörden durch die sich verändernden Strom- und Kommunikationsmärkte, wie Daniel Baumann, Geschäftsleiter der Gemeinde Roggwil, sagt.

«Der Aufwand im Milizsystem ist sehr gross geworden.»Andreas Kurt, Gemeindepräsident Ursenbach

Mit der gewählten Verselbstständigung sei die Gemeinde in der Lage, auch in Zukunft qualitativ gute Dienstleistungen zu erbringen, die Versorgungssicherheit zu garantieren und trotzdem über die Infrastruktur selbst zu entscheiden.

Administration übergeben

Ursenbach hat einen Teil der Elektrizitätsversorgung bereits vor Jahren ausgelagert – die administrative Abwicklung. «Die Infrastruktur ist noch immer ­Gemeindeeigentum», sagt Andreas Kurt, der Gemeindepräsident. Man habe aber mit der IB Langenthal den geeigneten Partner gefunden, der die Geschäfte übernahm.

Der Entscheid für diese Auslagerung erfolgte nicht aus finanziellen Gründen. «Es war vor allem eine Frage der Komplexität», sagt Kurt.

Diese habe im Zuge der teilweisen Strommarktliberalisierung deutlich zugenommen und stelle vor allem kleine Gemeinden vor Probleme: «Der Aufwand im Milizsystem ist sehr gross geworden.» Nachteile sieht Kurt keine: «Wir haben mit der IB Langenthal ein absolutes Profiteam im Rücken, welches uns in allen Belangen unterstützt und uns weiterhilft.»

Von Lösungen profitieren

Die ausgelagerten Dienstleistungen übernimmt in der Region meist die IB Langenthal. Diese bietet rund zehn kommunalen Kunden technische wie auch ­administrative Dienstleistungen an. «Gemessen am Gesamtumsatz von rund 45 Millionen Franken erwirtschaften wir mit den Gemeinden und Werken einen Anteil von rund zehn Prozent», sagt Direktor Rudolf Heiniger.

Im Querverbund versorgt das Unternehmen zusätzliche knapp zehn Kunden ebenfalls in den Bereichen Gas und Kommunikation. «Unserer Erfahrung nach sind es insbesondere die stets steigenden Marktanforderungen und die neuen gesetzlichen Regulierungen, welche die Gemeinden bewegen, sich Unterstützung zu suchen», so Heiniger.

Eine Zusammenarbeit mit der IB Langenthal einzugehen, liege nicht nur hinsichtlich Fachkompetenz und Aufwandsminimierung auf der Hand, sondern auch aus entwicklungstechnischen Gründen: Die Marktöffnung in den Bereichen Strom und Gas sowie sich stets ändernde Datenschutzbestimmungen müssten auch Privatunternehmen bewältigen.

«Somit können unsere Partner von Lösungen profitieren, die wir bereits für uns selber entwickeln», so Heiniger. (Berner Zeitung)