Die Städtchen machen gemeinsame Sache

Es ist ein bemerkenswertes Projekt, das Wangen an der Aare und Wiedlisbach zusammen planen: Für 2,15 Millionen Franken soll mit einer Verbindungsleitung die Wasserversorgung beider Städtli im Notfall sichergestellt werden. Ihre Reservoire liegen dabei auf unterschiedlicher Höhe: Jenes in Wangen auf 498, das in Wiedlisbach auf 542 Metern über Meer.