Die Stadt soll Stellen schaffen

Die Kürzung des Grundbedarfs sei der falsche Weg, hat der Langenthaler Gemeinderat gemeinsam mit den Exekutiven von vier weiteren Berner Gemeinden und Städten schon im Juni moniert. Dem regierungsrätlichen Sparvorschlag haben die Städte deshalb ein Paket von Alternativen gegenübergestellt, mit dem ihrer Ansicht nach weit sinnvoller Geld eingespart werden könnte.

Kernpunkt des alternativen Sparvorschlags: ein Masterplan Arbeitsintegration, der durch die Kooperation von Gemeinden, Kanton und Wirtschaft kantonsweit bis zu 1000 Personen zurück in den Arbeitsmarkt bringen soll. Die zeichnenden Gemeinden würden sich hiermit denn auch verpflichten, mit gutem Beispiel voranzugehen und Arbeitsplätze für Personen aus der Sozialhilfe zu schaffen. Wenige Tage vor der Debatte im Grossen Rat über die Revision des Sozialhilfegesetzes haben SP und Grüne das Thema nun auch im Langenthaler Stadtparlament aufgegriffen.

Kosten und Nutzen

In einem am Montag eingereichten Postulat bitten sie den Gemeinderat um Prüfung, «wo und wie in der Verwaltung und den ­gemeindenahen und subventionierten Betrieben zusätzliche Stellen für Personen aus der Sozialhilfe geschaffen werden» und wie viele dies sein könnten. Auch die Kostenfolge wollen die Postulanten geklärt haben, verweisen unter anderem auf eine Betreuung der Arbeitnehmenden und eine Unterstützung der Arbeitgebenden. Und letztlich natürlich die Frage, welche Kosten in der Sozialhilfe dadurch eingespart werden könnten.

Es sei «sozialpolitisch bedeutend sinnvoller, gezielt in Arbeitsintegration zu investieren anstatt einfach Leistungen zu kürzen», begrüssen die Postulanten die Auffassung der Gemeinderäte. «Die Stadt Langenthal soll hierbei eine Vorbild- und Vorreiterrolle einnehmen und ihr Versprechen einlösen.»

Bei Stadtpräsident Reto Müller (SP) stösst der Vorstoss aus den eigenen Reihen freilich auf offene Ohren. Die Frage, wie die Gemeinden ihren Masterplan nun umzusetzen gedenken, sei auch in Burgdorf bereits im Parlament eingegeben worden und aus seiner Sicht berechtigt. «Wir müssen uns als Gemeinderat bei einer Prüfung des Postulats überlegen, wie es uns auch lokal gelingt, ­Sozialhilfebeziehende möglichst wiederum in unsere Arbeitswelt zu integrieren», sagt Müller, «unter anderem insbesondere auch als Stadtverwaltung.»

Rahmen bestimmt der Kanton

Der Anfang nächster Woche anstehende Entscheid des Kantonsparlaments wird diese Prüfung insofern beeinflussen, als er die Rahmenbedingungen festlegt, unter dem die Stadt neue Stellen schaffen könnte. Der Vorschlag der Städte beinhaltet eine finanzielle Beteiligung auch des Kantons. «Ohne diesen würden wir die Überlegungen wohl primär ‹budgetneutral› anstellen müssen, was die Erfolgsaussichten für gelungene Hilfen und Integration nachweislich schmälern wird», sagt Müller. Davon ist allerdings auszugehen.

Ihre Vorschläge seien zwar vom Regierungsrat und von der vorberatenden Kommission des Grossen Rates zur Kenntnis genommen, nicht aber berücksichtigt worden, hielten die Städte Bern, Burgdorf und Langenthal letzte Woche in einer gemeinsamen Mitteilung fest. Reto Müller will in seiner Funktion als Grossrat anlässlich der Debatte zum Sozialhilfegesetz deshalb nun einen Rückweisungsantrag stellen, mit der Auflage, die Vorschläge der Städte seien fundiert zu prüfen. (Langenthaler Tagblatt)