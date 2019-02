Gut zwei Jahre ist es her, dass die Post bekannt gab, dass im Kanton 76 Poststellen «überprüft» werden. Unter den Filialen, die entweder noch auf der Kippe stehen oder inzwischen bereits zu Postagenturen umgemodelt wurden, sind auch 5 Oberaargauer Standorte: Lotzwil, Aarwangen, Bützberg, Melchnau und Wiedlisbach. Nun steht fest, was zu erwarten war: dass auch in Wiedlisbach die Postfiliale schliesst. Künftig werden Briefe und Päckli nicht mehr an der Baslerstrasse 4 entgegengenommen. Vielmehr reduziert auch hier die Post ihren Service public auf ein Basisangebot, das künftig bei Coop bedient wird.