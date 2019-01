«The answer, my friend, is blowing in the wind…» Mit alten Klassikern wie diesem Song von Bob Dylan, aber auch mit eigenen Liedern unterhielt Shem Thomas am Samstag während vier Stunden ein immer wieder neues Publikum im The Malt. Jeweils zur vollen Stunde betrat der Schweizer Musiker die Bühne im noch jungen Lokal, um für je eine halbe Stunde Lieder aus seinem Repertoire zum Besten zu geben.