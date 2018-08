Die Möglichmacherin tritt kürzer

Sie ist in Basel aufgewachsen, was immer noch deutlich zu hören ist, wenn sie engagiert und voller Energie aus ihrem Leben erzählt. Regula – kurz: Re – Lüdi verbrachte die Kriegsjahre als Mädchen und Jugendliche in Basel. «Meine Eltern hatten ein offenes Haus, bei uns verkehrten viele Leute aus allen Schichten, man musste einander helfen. Es wurden auch da und dort Juden versteckt. In Basel ist es eine alte und gute Sitte, dass man gibt, wenn man hat.»

Als Re Lüdi 18 war, ging sie in den späten 1940ern als Au-pair nach Paris, wo sie ihr Flair für Kunst und Kino nach Herzenslust vertiefen konnte. «Im Kino habe ich in englischen Filmen Englisch gelernt und bei meiner Gastfamilie Französisch», erzählt sie. «Ich bin bis heute verliebt in diese wundervolle Stadt mit all ihren Museen, der phänomenalen Architektur und dem ­lebensfrohen Charme der Pariserinnen und Pariser.»

Sehr oft sei sie später nach Paris gereist, am liebsten mit ihrem vor zwei Jahren verstorbenen Mann Hermann Lüdi, dem beliebten Chirurgen und langjährigen Chefarzt am Spital Langenthal.

Engagierte Mäzenin

Oft hat sie sogar in Paris für ihre Antiquitäteninsel am Wuhrplatzfest eingekauft. «Ich habe alle Ware immer gekauft und nie ­irgendwelche Trödelware angenommen.» Sie wollte ihr eigenes und handverlesenes Sortiment zusammenstellen, das sie in thematische Gruppen aufteilte. Sei es nach Material, Farbe, Herkunft, Epoche oder Funktion. In Brockenhäusern, auf Brocantes oder eben auch mal auf Reisen kaufte sie ein.

So ist denn Re ­Lüdis Antiquitäteninsel schnell zum Geheimtipp für hochwertige Ware geworden. Das ganze Jahr über war sie unterwegs, um ihr Sortiment zu komplettieren.

Neben ihrem Auftritt am Wuhrplatzfest präsentiert sie Ende Dezember im Chrämer­huus jeweils ein Antiquitäten­kabinett – sozusagen als zweites Standbein. So konnte Re Lüdi im Lauf von 35 Jahren das Kulturzentrum Chrämerhuus mit mehreren Hunderttausend Franken unterstützen.

«Man muss sich bewegen, um offen zu bleiben.»Regula «Re» Lüdi

Seit Ende der 1970er-Jahre ist sie im «Chrämi» aktiv. Zunächst in der Galerie, dann immer mehr als gute Seele des Hauses, ab 1983 mit der Antiquitäteninsel – und als engagierte Mäzenin. Sie beherbergte Musiker und Künstlerinnen in ihrem Haus, sie kaufte handgefertigte Terrakotta-Blumenkistchen für die Lauben am frisch renovierten Chrämerhuus, bepflanzte sie und schaute zu ihnen. Jahrzehnte lang.

Für Vernissagen buk sie Brot, für heikle Fragen liess sie ihre Beziehungen spielen, für innovative und schräge Ideen hatte sie immer ein offenes Ohr. Sie machte regelmässig Ankäufe in der Chrämerhuus-Galerie oder bei regionalen Künstlerinnen und Künstlern. Sie unterstützte unzählige Projekte, auch ausserhalb des Chrämerhuus, mit einem Zustupf. Re Lüdi ist eine leidenschaftlich engagierte Möglichmacherin.

Ein Familienprojekt

«Mein Mann und unsere fünf Söhne haben mich immer sehr unterstützt, ohne sie wäre es nicht gegangen», sagt die 87-Jährige. Ihr Engagement in der Langenthaler Kulturszene sei nicht nur ein Ganzjahresprojekt, sondern auch ein Familienprojekt. Alle zogen am selben Strick; ihr Mann wirkte im Hintergrund, die Söhne wuchsen in Mutters kulturelle Umtriebe hinein und engagierten sich später teils selber im Vorstand oder an Veranstaltungen. «Heute ist mit meiner Enkelin Josefine Lüdi gar die dritte Generation im ‹Chrämi›-Vorstand am Werk. Das freut mich sehr.»

In den letzten Jahren tritt Re Lüdi etwas kürzer. «Mein Radius ist kleiner geworden, aber die Vielfalt ist geblieben.» Sie hat den Führerausweis abgegeben; nun ist sie zu Fuss in der Stadt unterwegs und bleibt rastlos. «Man muss sich bewegen, um offen zu bleiben. Über den eigenen Dunstkreis hinausschauen, mit allen Leuten reden.»

Sie geniesse es, am Wuhrplatz in der Fahrbar oder im Chrämerhuus einzukehren, junge und spannende Menschen um sich zu haben, neue Leute zu treffen. Mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus ihren alten «Chrämi»-Zeiten pflegt sie regelmässigen Briefkontakt und manchmal, wenn ausserhalb eine interessante Ausstellung ist, unternimmt die «Grand Old Lady» der Langenthaler Kulturszene auch noch ab und zu ein Reisli dorthin.

Restposten und Ladenhüter

Am Samstag und am Sonntag ist Re Lüdis Derniere am Wuhrplatzfest (siehe Box). Es ist alles verpackt und transportbereit. Im Programm sind «Restposten und Ladenhüter» angesagt. Insider wissen, dass das tiefgestapelt ist. Ihr Sortiment wird exzellent sein, ihr Abschied leise. «Meine letzte Antiquitäteninsel ist kein Abschied, es ist ein Übergang. Ich bleibe ein Kulturmensch in Bewegung.»

(Berner Zeitung)