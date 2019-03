Die Meinungen scheinen gemacht

Bei der ersten Fragerunde zeigte sich, dass einige Wolfisberger eigens den Weg nach Niederbipp auf sich genommen haben. In seiner Äusserung für den Zusammenschluss brachte etwa Heinz Studer das Dilemma seiner Gemeinde auf den Punkt: «Die Leute machen sich schon Sorgen, ob Wolfisberg nach der Fusion noch angemessen im Gemeinderat vertreten sein wird und überhaupt einen Kandidaten stellen kann.» Dabei müssten heute sogar fünf Mitglieder portiert und eine ganze Gemeinde am Laufen gehalten werden. Der Kommentar brachte Studer zustimmendes Gemurmel im Saal ein.

Wer zahlt?

Kritische Stimmen wurden aber ebenso laut: Ruedi Meier aus Niederbipp merkte etwa an, dass in Wolfisberg wohl niemand etwas gegen die Fusion haben dürfte. In seiner Gemeinde sehe das aber anders aus – schliesslich werde Niederbipp für den Zusammenschluss zur Kasse gebeten. Sibylle Schönmann erwiderte, dass der Kanton 470 000 Franken zur Verfügung stellt. Das Geld reiche problemlos aus, um Wolfisberg aus den Verbänden rauszukaufen. Eine Steuererhöhung sei kein Thema, betonte sie.

Die Sache mit der Kirche

Eine ebenso entspannte, ja gar freudige Stimmung herrschte am Dienstagabend in Wolfisberg. Auch hier war das Interesse gross: Rund 80 Leute nahmen im Schulhaus Platz. Die Begrüssung übernahm diesmal Gemeindepräsident Ulrich Leuenberger – als Heimspiel quasi. Doch die Anspannung war ihm ins Gesicht geschrieben.

Bei der zweiten Fragerunde standen weder die Kosten noch die Politik, sondern die Kirche im Zentrum. Die geplante Fusion hat auf die Kirchgemeinden keinen Einfluss, die Wolfisberger würden also weiterhin Oberbipp angehören (wir berichteten). Per Ende 2020 erfolgt aber der Austritt aus dem Begräbnisverband, Bestattungen könnten künftig kostenlos in Niederbipp durchgeführt werden. Mit Christian Gygax (Oberbipp) und Therese Märki (Niederbipp) waren gestern Abend beide Präsidenten der Kirchgemeinden vor Ort. Sie nutzten die Gelegenheit, um für ihre Organisationen Werbung zu machen – betonten aber auch, dass, egal wie sich die Wolfisberger entscheiden würden, Hand geboten werde.

Breites Meinungsspektrum

Noch letzte Woche hatte Sibylle Schönmann gesagt, ihre Gemeinde stehe deutlich hinter der Fusion. «Bei uns oben bin ich mir nicht so sicher», hatte Ulrich Leuenberger gemeint, «es wird viel geredet». Die beiden Informationsanlässe hinterlassen indes den Eindruck, dass es gerade andersherum ist: Die Wolfisberger – zumindest jene, die sich zu Wort gemeldet haben – unterstützen die Vermählung. In Niederbipp ist das Meinungsspektrum hingegen breiter gefächert.

Auch die Empfindungen der beiden Gemeindepräsidenten könnten unterschiedlicher kaum sein. «Ich fühle mich bestärkt», sagte Sibylle Schönmann gestern Abend. Schliesslich habe sich niemand konkret gegen die Fusion geäussert. Derweil gab sich der Wolfisberger Ulrich Leuenberger nach wie vor zurückhaltend: «Es wird viel geredet, auch ausserhalb dieser beiden Anlässe – und auch in Niederbipp.»

Abstimmung: Sonntag, 19. Mai. Der Fusionsabklärungsbericht ist unter www.4704.ch einsehbar.