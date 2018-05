Die Mehrheit will Tempo 30

Schon in der Vergangenheit ist in Thörigen ausgiebig und kontrovers über Geschwindigkeitsbegrenzungen diskutiert worden: so auch an der Gemeindeversammlung im Dezember 2016, an der sich schliesslich eine grosse Mehrheit der 108 Anwesenden für die Einführung von Tempo 30 an der Bachstrasse und im Gässli ausgesprochen hatte.

Ganz so gross war der Andrang an der Gemeindeversammlung am Dienstag in der Mehrzweckhalle nicht. Trotzdem: Das Thema bewegte bei den 64 erschienenen Stimmbürgern die Gemüter. Im Fokus lagen diesmal neben dem Postweg auch gleich alle Gemeindestrassen nördlich der Altache.

«Bevor wir Geld ausgeben, wollen wir zuerst wissen, was die Bevölkerung davon hält, dort Tempo 30 einzuführen», erklärte Gemeindepräsident Rolf Schneeberger (BDP) zu Beginn. Auf diesen Strassen gilt heute Tempo 50. Am Ende sollte erneut eine Konsultativabstimmung eine Entscheidung bringen.

«Dieses Argument gilt nicht»

Bevor es so weit war, gab es zuerst aber noch zahlreiche Wortmeldungen. «Es gibt unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema», musste Schneeberger schon bald konstatieren. Da sind jene Votanten, die überhaupt keinen Bedarf ausmachen können: «Ich glaube nicht, dass der Postweg ein Problem darstellt.»

Die Strasse sei nicht stark befahren, und an einen Unfall dort könne er sich auch nicht erinnern, meinte ein Anwesender. Und da sind jene, die zwar ein Problem ausgemacht haben, aber nicht davon überzeugt sind, dass eine Tempobegrenzung die Situation lösen würde: «Sie blochen trotzdem.»

Was für Unverständnis bei einer Versammlungsteilnehmerin sorgte: «Argumentationen, dass die Tempo-30-Signalisationen nichts bringen, lasse ich nicht gelten.»

Bauliche Massnahmen nötig?

Die Strassen in seinem Quartier würden von den Kindern als Spielplatz benutzt, meinte ein Anwohner der Teufmatte. Er finde eine Begrenzung daher per se gut. Eine solche bewirke, dass automatisch langsamer gefahren werde, erklärte zudem Felix Küffer, der die Tempobegrenzung an der letzten Gemeindeversammlung überhaupt erst angeregt hatte und nun feststellte: «Es ist ein sehr emotionales Thema.» Wobei es ihm darum gehe, die Schwächsten zu schützen: die Kinder.

Schliesslich wurde in der Debatte auch deutlich: Viele der Anwesenden fürchten die Kosten, die mit dem Projekt einhergehen könnten. Denn anders als bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Bachstrasse und dem Gässli, die bereits umgesetzt wurden, müssten beim Postweg und bei den Strassen nördlich der Altache Tempo-30-Zonen installiert werden.

Es herrschten unterschiedlichste Meinungen dazu, wie teuer dies würde. «Markierungen allein werden nicht ausreichen», meinte ein Votant. «Ich kann das Projekt nur dann unterstützen, wenn keine baulichen Massnahmen nötig werden», betonte ein anderer. Schneeberger sagte: «Ich stelle fest: Wir wollen alle keine Schikanen auf den Strassen.»

Er konnte aber beruhigen: Sollte bei der Planung festgestellt werden, dass es bauliche Massnahmen benötige, müsse das Projekt sowieso erneut den Stimmbürgern vorgelegt werden.

Am Ende fiel das Ergebnis überraschend deutlich aus: 36 Anwesende sprachen sich für, 18 gegen Tempo 30 aus. Dies bei 7 Enthaltungen. (Langenthaler Tagblatt)