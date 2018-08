Die Langnauer Hochzeitsorganisatorin

Wenn Katharina Badertscher eine Zeremonie leitet, dann tut sie dies in der Regel im Stehen. Das fällt ihr in diesen Tagen und Wochen aber nicht leicht. Die Langnauerin geht an Krücken. Ein ­Unfall beim Imkern, erzählt die leidenschaft­liche Bienenzüchterin.

Nun führt sie also im Sitzen durch die Zeremonien. Dies sei aber kein grosser Nachteil, sagt sie. Auch nicht für ihre Kunden. Im Gegenteil: «Ich begegne nun allen auf Augenhöhe. Es entsteht so ein ganz neues Wirgefühl.»Katharina Badertschers Kerngeschäft sind freie Trauungen.

Als Konkurrenz zum Pfarrer sehe sie sich aber nicht, betont sie. Sondern als Ergänzung. Klar ist aber auch: Schon früh hat sie sich Gedanken gemacht, wie mögliche Alternativen zur zivilen oder zur kirchlichen Trauungszeremonie aussehen könnten.

Bis 2009 hatte Katharina Badertscher über zwanzig Jahre lang als Zivilstandsbeamtin gearbeitet, davon viele Jahre als Vorsteherin des ehemaligen Zivilstandsamtes Konolfingen. Als solche seien ihr immer wieder mal Spezialwünsche von Brautpaaren zugetragen worden. «Doch als Beamtin gibt es diesbezüglich keinen Spielraum», sagt die 63-Jährige.

Weshalb sie sich schliesslich, nachdem sie erst noch im Vormundschaftsbereich tätig gewesen war, vor vier Jahren dazu entschloss, sich selbstständig zu machen und freie Trauungen anzubieten.

«Kaum Grenzen gesetzt»

Und sie stellt fest: Das Bedürfnis nach einem solchen Angebot ist gross. In den letzten Jahren seien denn auch gerade im Raum Zürich immer mehr neue Anbieter hinzugekommen. «Wie Pilze sind sie aus dem Boden geschossen.»

Aus den Regionen Oberaargau und Emmental sind ihr allerdings keine Mitkonkurrenten bekannt. Dabei kommen ihre Kunden fast aus der ganzen Schweiz. «Ich habe so schon viele neue Orte kennen gelernt», sagt sie.

Die Lokalitäten, in denen die Zeremonien über die Bühne gehen, können die Paare frei wählen. Meist sind Schlösser gefragt, so zum Beispiel jenes in Thunstetten oder in Schlosswil. Sie hat aber auch schon in Eventlokals, Hotels oder unter freiem Himmel getraut. Denkbar wäre etwa auch eine Zeremonie auf dem Wasser.

«Es sind kaum Grenzen gesetzt», sagt Badertscher. So sind bei ihr zum Beispiel auch Themenhochzeiten möglich. Einmal habe sie schon erlebt, dass ein Brautpaar an der Zeremonie ein altes keltisches Ritual vollzogen habe.

«Ich bin offen für alles, was einen kulturellen oder geschichtlichen Hintergrund besitzt», sagt Katharina Badertscher, die seit über vierzig Jahren in Langnau wohnt. Klar gebe es aber auch für sie Grenzen. Sie lacht. «Mit einem Satanskult zum Beispiel hätte ich ein Problem.»

Mehr interreligiöse Paare

Den Paaren steht es auch frei, ihre eigenen Texte vorzutragen, Musiker oder besondere Personen, zum Beispiel Kinder, in die Zeremonie miteinzubinden. Selbst Tiere sind manchmal mit dabei.

Zivilstand und Religionszugehörigkeit seien bei einer freien Trauung unbedeutend, sagt Badertscher. Diese sei an keine inhaltlichen oder rechtlichen Konventionen gebunden. Der Anteil interreligiöser Trauungen sei gewachsen und betrage bei ihr mittlerweile 50 Prozent.

Meist seien es in diesen Fällen Katholiken und Protestanten. Sie habe aber auch schon Muslime getraut. Und auch Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren sind bei ihr möglich. Obschon sie eine solche als Freiberuflerin bisher noch nicht durchgeführt hat.

Als Zivilstandsbeamtin hingegen hatte Badertscher 2007 die erste gleichgeschlechtliche Trauung des Kantons Bern vornehmen dürfen. «Das war ein sehr schönes Erlebnis», erinnert sie sich. Die Pauschalkosten für eine Trauungszeremonie beziffert sie auf ihrer Website mit rund 1400 Franken.

Auf Widerstand gestossen

Trauungen machen den Hauptteil ihrer Arbeit aus. Katharina Badertscher bietet aber Taufen und Zeremonien für Adoptions- oder Stiefkinder an. «Es handelt sich dabei um die schönsten Momente im Leben eines Paares», sagt sie.

Doch Badertscher kennt auch die andere Seite: So führt sie auch ­Abdankungen oder Bestattungen durch. Das sei etwa dann besonders schwierig, wenn ein Kind verabschiedet werden müsse.

Neben jenen Kunden, die ganz bewusst auf die Zeremonie in der Kirche verzichten würden, gebe es auch immer wieder solche, die sie gerne im Gotteshaus abhalten möchten, erzählt Badertscher. Das ist aber nicht immer möglich.

Ungern erinnert sie sich an einen Fall, als sich ein Pfarrer im Kanton Freiburg weigerte, sie die Abdankung in der Kirche durchführen zu lassen. «Ich bot der Familie daraufhin an, dass ich von dem Auftrag zurücktrete.» So weit kam es aber nicht. Stattdessen wurde einfach die Lokalität gewechselt.

Rosen und Schmetterlinge

In diesem Jahr wird Katharina Badertscher vor allem Ende August und Anfang September mit Trauungen alle Hände voll zu tun haben. «Das ist die beliebteste Zeit.» Wobei die Arbeit für sie eigentlich viel früher beginnt: Bereits 5 bis 12 Monate vor der Trauung findet ein erstes Treffen mit dem Paar statt.

Anschliessend erarbeitet Badertscher einen ersten möglichen Ablauf der Zeremonie. Ehe dieser dann bei einem zweiten Treffen, vier bis acht Wochen im Vorfeld, konkretisiert wird.

«Der Ablauf einer Zeremonie wird von A bis Z durchgeplant», sagt Katharina Badertscher. «Alles ist strukturiert.» Ihr Job sei es, durch die einzelnen Programmpunkte zu führen.

Als Organisatorin der Zeremonie ist sie aber auch für die Koordination mit den Fotografen oder den Musikanten zuständig. Für die Hochzeitsfeier stellt die Langnauerin auf Anfrage zudem eigens von ihr hergestellte Tischkärtchen oder Rosenbögen zur Verfügung.

Und auch sonst ist ihre Hilfe gefragt: So hat sie zum Beispiel kürzlich einem Paar, das Schmetterlinge in die Zeremonie einbinden wollte, einen passenden Käfig organisiert.

All dies erinnert stark an die Aufgaben einer klassischen Weddingplanerin, wie man sie vor allem aus den USA kennt. Darauf angesprochen, verneint Katharina Badertscher allerdings: Diesen Part – mit der Organisation der anschliessenden Hochzeitsfeier – übernehmen bei ihr meist die Trauzeugen.

Mit denen stehe sie im Vorfeld natürlich in Kontakt. Ihr Aufgabenfeld begrenze sich jedoch in der Regel auf die Trauung an sich. «Ich gehe aber auch gerne auf Extrawünsche ein.»

(Langenthaler Tagblatt)