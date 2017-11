Die Kehrtwende

Traktandum drei. Man machte sich auf den Zuhörerrängen schon bereit, in der Diskussionsrunde einem Hin und Her zwischen Befürwortern und Gegnern der Schulsozialarbeit zu folgen.

Ihre Einführung sollte doch nun endlich auch in Langenthal geprüft werden. Wir erinnern uns: Im Juni hatte EVP-Stadtrat Daniel Steiner-Brütsch eine entsprechende Motion eingereicht.

Ein Pilotprojekt an Schulen war darin vorgesehen, das im Stadtrat für eine Mehrheit sorgen sollte.Im Oktober ist die Behandlung der Motion kurzerhand verschoben worden. Wer gedacht hatte, das Traktandum würde sich dafür am Montag in die Länge ziehen, lag allerdings falsch. Nach nur wenigen Minuten war bereits Schluss, Steiner-Brütsch zog seine Motion zurück.

Überparteiliche Gegenmotion

Was war geschehen? Noch vor Beginn der Sitzung verteilte FDP-Präsident Diego Clavadetscher ein A5-Blatt mit einem auf minimaler Schriftgrösse gedruckten überparteilichen Vorstoss: eine Motion «zur Entlastung der Lehrpersonen».

Darin heisst es, der Gemeinderat werde beauftragt, durch bessere Nutzung und Koordination der bestehenden Angebote in der Stadt und der Region entsprechende Massnahmen dafür zu treffen, Lehrpersonen bei schwierigen Lernenden zu entlasten und zu unterstützen.

Langenthal verfüge im Vergleich zu anderen Gemeinden des Kantons bereits über fachlich gut ausgewiesene Institutionen, so die Begründung der Motionäre. Die überparteiliche Motion, die von den Fraktionen FDP/JLL, SVP und EVP/GLP getragen wird, geht davon aus, dass entsprechende Massnahmen für die Stadt weitgehend budgetneutral umgesetzt werden können.

«Erneut torpediert»

Und was sagte Daniel Steiner-Brütsch? Dieser wies in seiner kurzen Rede darauf hin, dass das Thema schon lange politisch diskutiert worden sei. «Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der bisherige Weg keine politische Mehrheit bringt.» Deshalb sei mit dem überparteilichen Vorschlag und der breiteren Unterstützung wohl auch rascher ein Durchbruch möglich.

Frustriert zeigte sich indes Roland Loser (SP). Die SP/GL-Fraktion setze sich seit zehn Jahren für die Einführung der Schulsozialarbeit ein. Erneut habe die bürgerliche Mehrheit diese nun torpediert, gab er seinem Unmut über das soeben Vorgefallene Ausdruck.

Die gewählte Formulierung der Motion zeige, wie das Parlament die Schulsozialarbeit budgetneutral beerdigen könne. (Langenthaler Tagblatt)