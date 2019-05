«Begeistert». Der Ausdruck fällt an diesem Vormittag immer wieder im Sitzungszimmer der IB Langenthal AG an der Talstrasse. «Begeistert für Energie, Wasser und Kommunikation, das ist mir wichtig», sagt Verwaltungsratspräsident Heinz Trösch. Begeisterung leben und auslösen, doppelt Direktor Rudolf Heiniger nach, stünden denn auch im Zentrum der Strategie 2025– jener «Vision», die dem Unternehmen in den nächsten Jahren den Weg weisen soll.