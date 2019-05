Die Frauen machen mobil

Die Frauen im Oberaargau bereiten sich vor. «Es kann ja nicht sein, dass am 14. Juni nichts passiert in Langenthal», sagt Dorette Balli. Sie war bereits beim ersten Frauenstreik von 1991 dabei. Schon damals gingen die Frauen in Langenthal auf die Strasse. Sie verteilten Flyer, machten auf ihre Anliegen aufmerksam. Dorette Balli gehört einem Komitee an, das auch für den kommenden Streik die Frauen aus dem Oberaargau mobilisiert.