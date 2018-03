Die Flammen frassen eine Lücke ins Ortsbild

11. März 1998, gegen 14 Uhr: Die Wirtin des Gasthofs Krone in Rohrbach entdeckt im Bereich der Bar ein Feuer. Obschon sie ­sofort die lokale Feuerwehr alarmiert und diese auch den Stützpunkt Huttwil aufbietet, kommt für das alte Gebäude jede Hilfe zu spät.

Zum Glück ist es zu diesem Zeitpunkt menschenleer. Denn die Flammen sind via Treppenhaus bereits zum Dachstuhl und in den Saal vorgedrungen und entwickeln viel Rauch.

Die Feuerwehrleute – schliesslich rund 100 Mann aus Rohrbach, Huttwil, Eriswil, Madiswil und Wyssachen — nicht mehr ins Gebäude selbst eindringen. Sie beschränkten sich darauf, zu verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Gebäude übergriff.

Der Sachschaden belief sich auf über eine Million Franken. Unter der Zerstörung litt nicht nur die Wirtefamilie. Der Jodlerklub verlor wie andere Dorfvereine sein Probelokal, musste jedoch zusätzlich den Unterhaltungsabend absagen, der am Tag darauf geplant war. Eine kanadische Eishockeyspielerin des DHC Langenthal, die in der Krone gewohnt hatte, verlor in den Flammen Reisepass und Ticket für die Rückreise in ihr Heimatland.

Lange ein Abstellplatz

Die Krone wurde in der Folge nicht mehr wieder aufgebaut. Der Platz blieb leer. Die Parzelle wurde 2003 von Fere Aegerter gekauft, der sie als Abstellplatz und hie und da für ein Ausstellungszelt verwendete. Im letzten Oktober jedoch liess er die Baumaschinen auffahren. Seither entsteht dort ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und einer Einstellhalle.

Betrachtet man die alte Postkarte, fragt man sich, warum der Gasthof seine schmucke Ründefassade nicht der Strasse zuwendet. Ursprünglich tat er dies tatsächlich. Die alte Hauptstrasse unterhalb der Langetebrücke war nämlich die heutige Mühlegasse. Erst 1869/1870 wurde die Fortsetzung in gerader Linie neu gebaut.

Auch am andern Ufer der Lange­te wurde die Strasse damals neu angelegt, wobei dort mehrere Varianten zur Diskus­sion standen: Eine sah bloss den Ausbau der damaligen Strasse via Kirchgasse und oberen Teil der heutigen Bahnhofstrasse vor. Neben dem schliesslich ausgeführten Projekt wurden zwei Varianten mit kürzerem Neubautrassee zur Diskussion gestellt.

Kornhaus und Pfrundscheune

Die Pläne von 1869/1870 geben nicht nur den alten Strassenverlauf und die Varianten für die Sanierung preis, sondern auch viel aus dem alten Rohrbach. Das Schulhaus befand sich im Spickel zwischen Kirchgasse und neuer Hauptstrasse. Dort, wo danach das Schulhaus gebaut wurde und schliesslich dem Gemeindehaus Platz machte, ist ein Kornhaus eingetragen.

Das Feuerwehrmagazin gegenüber war die zur Kirche gehörende Pfrundscheune. Die Krone gehörte damals einem Andreas Rothenbühler. Auch die Eintracht ist in den Plänen bereits als Speisewirtschaft eingetragen. (Langenthaler Tagblatt)