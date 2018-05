Die Ambitionen des BMX-Akrobaten

Zum Glück gibt es das «Guinnessbuch der Rekorde». Dort kann man nachlesen, womit Chris Böhm sein Publikum in der neuen Festhalle des Campus Perspektiven eben schwindlig gemacht hat: Er setzte sein BMX-Rad mit dem rechten Fuss so in Bewegung, dass es sich auf dem Hinterrad drehte.

Dabei durfte er sich nur mit der rechten Hand am Lenker festhalten, die linke musste er in die Luft strecken.Gyrator-Spins nennt sich das Ganze. 32 davon schaffte Chris Böhm am 17. Juli 2016 in Mainz in 30 Sekunden und luchste damit einem Japaner den Weltrekord ab.

Am 26. Mai will er diesen Wert noch einmal toppen, und zwar in Huttwil. Dann lädt der Campus Perspektiven zu seinem zweiten Spektakel ein. Das ist jedoch nicht das Einzige, das der deutsche Mehrfachweltmeister mit der Freizeitanlage im Sinn hat – und diese mit ihm.

Huttwil oder Cirque du Soleil?

Dabei hat sich Huttwil durchaus gegen Grosse durchgesetzt. Auch der Cirque du Soleil hätte Chris Böhm als Nachfolger für den abgesetzten Rekordhalter gerne verpflichtet. Doch dessen Freundin ist Langenthalerin, und mit ihr hat er ein 14 Monate altes Kind.

«Wir erhoffen uns durch Chris Böhm eine Ergänzung unseres Angebots.»Lukas Zürcher, Campus Perspektiven

Deshalb sieht er seine Zukunft im Oberaargau und nicht in der weltweit tourenden Schautruppe. Zudem findet er sich in Übereinstimmung mit den Zielen des Campus Perspektiven, der den Sport gerne als therapeutisches und heilpädagogisches Mittel einsetzt.

«Wir stellen Chris Böhm deshalb unsere Anlagen und unsere Netzwerke zu Beginn gerne zu Sonderkonditionen zur Verfügung», erklärt Co-Geschäfts­führer Lukas Züricher.

«Denn wir erhoffen uns durch ihn eine Ergänzung unseres Angebots.» Denkbar sei zum Beispiel, dass Seminaranbieter, die im Campus Räume buchen, ihn ebenfalls verpflichten.

Ursprünglich hat der Wirbelwind aus Leipzig Kinderkran­kenpfleger gelernt und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Dabei begann er auch, BMX-Räder für die Therapie von ­Kindern mit Aufmerksam­keitsdefiziten und Hyperaktivitätsstörungen einzusetzen. Nun ist er in der Schweiz auf der Suche nach Partnern für Korpora­tionen.

Schnuppern am Spektakel

Huttwil will Chris Böhm zur eigentlichen Ausbildungsstätte für BMX machen, etwas, was er in dieser Form in Deutschland bisher nicht erreichen konnte. Erste Gelegenheit zum Schnuppern soll das Campus-Spektakel bieten.

Für Kids, die es packt, will der Deutsche im Sommer ein Camp organisieren, dem bei Bedarf ein Wintercamp und schliesslich regelmässige Trainingslager folgen sollen.

Chris Böhm selbst ist 34-jährig. 2024 wird er also seinen 40. Geburtstag feiern – und will dank regelmässigem Training in Paris dabei sein, wenn BMX Flatland erstmals Disziplin an den Olympischen Spielen sein wird.

Kids, die sich von ihm anstecken lassen wollen, zieht er in diesem Zusammenhang bereits den Speck durch den Mund: Die besten Schweizer will ich mitnehmen, um Japan die Stirn zu bieten.

Das Land der aufgehenden Sonne ist gegenwärtig laut Chris Böhm daran, mit BMX den Rest der Welt hinter sich zu lassen. Was Lukas Zürcher mit einem Lachen in die Zukunft blicken lässt: Ab 2024 wird man im Zusammenhang mit BMX nur noch von Huttwil und Japan sprechen.» (Langenthaler Tagblatt)