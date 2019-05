Detailhändler wollen keine Jahrmärkte mehr

Würden die Besucher bei jedem Markttag ins Städtchen an der oberen Langeten strömen wie jeweils am ersten Adventswochenende am Wiehnachtsmärit, in Huttwil hätte wohl niemand etwas gegen diese langjährige Tradition.

Seit 1467 ist der «Huttu Märit» schriftlich belegt. Der Ursprung dürfte jedoch weit länger zurückliegen, hängt er doch mit der Gründung des Städtchens im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts zusammen. Doch inzwischen fällt der Besuch an den traditionellen Markttagen tendenziell immer bescheidener aus. Darunter leiden nicht nur die Markthändler, sondern auch die in Huttwil ansässigen Detailhändler.