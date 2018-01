Des Alt-Metzgers neue Pläne

Noch steht das güldene Wirtshausschild auf dem Balkon im ersten Stock. Nicht mehr lange, dann prangt es wieder am früheren Ort: Gasthaus Zur Linde hiess die Liegenschaft neben dem Choufhüsi früher. So wie der Baum davor soll der stattliche Bau künftig auch wieder genannt werden.Tafeln an der Fassade künden bald vom umfassenden Umbau, den die Liegenschaft aus dem 19. Jahrhundert bis Ende nächsten Jahres über sich ergehen lassen wird.

In seinen Anfängen war das Gasthaus Zur Linde das Restaurant in Langenthal; damals noch Metzgerei und Gasthaus in einem. Aus dieser Zeit, als noch der Metzger wirtete, stammt die Raumaufteilung, wie der heutige Eigentümer Ernst Stettler erzählt: Die Schützenstube im ersten Stock verläuft offen um das Treppenhaus. Täfer und Parkett sind original, auch die Butzenscheiben sowie Schrauben und Nägel, die den Gewehren einst als Aufhängung dienten, sind eine Reverenz an früher.

Heute: Der Eingang des verwaisten Geschäfts ist in der Ecke gegen das Kunsthaus gelegen. Bild: Daniel Fuchs

73 Jahre in Familienbesitz

Die Spezialitäten-Metzg, die Ernst Stettler bis im September vor etwas mehr als zwei Jahren betrieb, nahm lediglich rund ein Drittel des Raumes im Erdgeschoss in Anspruch. Stettlers Familie lebte zuletzt im zweiten Stockwerk, nutzte das Unteroffiziersstübli als Esszimmer und kochte in der kleinen Küche daneben.

Seit 73 Jahren ist die Liegenschaft in Familienbesitz. Ernst Stettlers Eltern führten die Metzgerei ab 1945 und verpachteten das Wirtshaus. Das war möglich, weil damals noch im Gässli produziert wurde. Vor 64 Jahren wurde das Restaurant während eines ersten Umbaus geschlossen. Ernst Stettler selbst und seine Frau übernahmen im Jahr 1980. Metzger mit Leib und Seele waren sie alle. Das Prädikat Bio machte Ernst Stettler zuletzt weit über Langenthal hinaus bekannt.

Verkaufen, umbauen oder ab­reissen: Ernst Stettler sah sich vor die Wahl gestellt. Ersteres und Letzteres schieden aus. Auch, weil Ernst Stettler die Innenstadt und ihre Entwicklung am Herzen liegen. Daher werden nun alle Geschosse saniert und die Gebäudetechnik auf neusten Stand gebracht. Die Kosten dafür liegen in Millionenhöhe.

Den Fussgängern in der Marktgasse werden in spätestens zwei Jahren das Sockelgeschoss und die hohen, einzelnen Schau­fenster auffallen. Und dass ein Eingang separat zu den Wohnungen in den Obergeschossen führt – über einen Lift. Die marmorne Wendeltreppe bleibt erhalten, auch die Offenheit zwischen Parterre und dem Stockwerk darüber.

Künftig: Die Zugänge zu Geschäfts- und Wohnfläche sind separat angedacht. Visualisierung. Bild: zvg

Einkaufen als Erlebnis

Im Parterre schwebt Ernst Stettler als Mieter ein Feinkostladen oder eine kleine Manu­faktur vor, die einen Erlebniseinkauf bietet. Darin, in der Ergänzung des täglichen Bedarfs, sehe er Potenzial, so Stettler – das sei das Bedürfnis der Langenthalerinnen und Langen­thaler. «Das bringt Leben in die Gasse.» Aber, dessen ist sich der Bauherr bewusst, gross steuern könne er das Angebot nicht. «In erster Linie muss die Fläche vermietet werden.»

Die Mietflächen für Verkauf, Gewerbe, Dienstleistung und Arztpraxen werden im Edel­rohbau erstellt und die Wohnungen ausgebaut angeboten. Einen potenziellen Mieter, ein Dienstleistungsbetrieb, habe er für die erneuerte Linde bereits, sagt Stettler. Ausserdem sind verschiedenste Anfragen vorhanden. (Berner Zeitung)