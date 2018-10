Der zweite Versuch

Umnutzung nicht ausgeschlossen

Die Ausgangslage ist bekannt. In der Subregion Oberaargau Ost ist die Versorgungsdichte an Pflegeheimplätzen unterdurchschnittlich. Viele Langenthalerinnen und Langenthaler finden in den Stadt keinen Heimplatz. Dem will die Haslibrunnen AG mit der Erweiterung ihres Alterszentrums von 53 auf neu 152 Betten entgegenwirken.



Es war Stadtrat Pascal Dietrich (FDP), der angesichts der beantragten Kapitalerhöhung für die Erweiterung wissen wollte, welche Zahlen und Berechnungen der Planung zugrunde liegen. Zumal sichergestellt sein müsse, dass das Neubauprojekt nicht überdimensioniert sei. In der Antwort auf seine Interpellation verweist der Gemeinderat auf die regionale Altersplanung sowie auf Ergebnisse der kantonalen Statistikkonferenz.



Demnach sei davon auszugehen, dass Betagte zwar immer länger zu Hause bleiben können und die Heimaufenthaltszeiten verkürzt würden. Gleichzeitig sei für die Altersgruppe 80 Jahre plus in 20 Jahren aber mit einer Verdoppelung zu rechnen.



Entsprechend werde der Bedarf an Pflegeheimbetten zunehmen. Mit dem geplanten Haslibrunnen-Neubau erreiche die Versorgungsdichte im Oberaargau Ost das Niveau der anderen drei Subregionen, schreibt der Gemeinderat.



Allein auf Statistiken will man sich bei der Haslibrunnen AG aber offenbar nicht verlassen. «Wenn die Berechnungsgrundlagen nicht zutreffen sollten, hat der Verwaltungsrat sich schon die entsprechenden Gedanken gemacht», führt der Gemeinderat aus.



So würden in der Planung des Neubaus bereits Vorabklärungen für Umnutzungen einzelner Gebäudeteile zum Beispiel in betreutes Wohnen berücksichtigt.