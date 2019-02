Eine Umfrage dieser Zeitung bei den Gemeindepräsidenten entlang des Jurasüdfusses zeigt: Das Echo auf die geplante Aufhebung ist gross. Auf der Website der Gemeinde Oberbipp ist die Petition sogar aufgeschaltet. Er sei von Anfang an beim Komitee involviert gewesen, sagt Gemeindepräsident Thomas Beer (SVP). In Oberbipp lebten viele Pendler, die im Raum Zürich arbeiten würden. Zahlen kann er aber keine nennen.

Leistung sollte zunehmen

Wie Sibylle Schönmann befürchtet auch Beer, dass beim Wegfall des IC-Halts in Oensingen der Millionenausbau des Bipperlisi umsonst gewesen wäre. «Es kann doch nicht sein, dass die Leistung nach sechs Jahren einfach wieder minimiert wird», sagt Beer. Zumal es sich beim Bahnausbau 2035 um ein 12-Milliarden-Projekt handle. «Da sollte man doch annehmen, dass die Dienstleistung zu- und nicht abnimmt.» Deshalb ist es Thomas Beer wichtig, sich frühzeitig zu wehren.

Ins selbe Horn stösst der Wiedlisbacher Gemeindepräsident Samuel Meyer (parteilos): «Für Wiedlisbach ist der IC-Anschluss in Oensingen extrem wichtig.» Meyer weiss, wovon er redet, ist er doch jahrelang selber via Oensingen nach Zürich gependelt. Daher engagiert auch er sich im Komitee Pro ÖV-Anschluss. Das Privileg seiner Gemeinde, heute gleich schnell in Zürich wie in Bern zu sein, wolle er nicht ohne weiteres aufgeben.

Hier wird noch diskutiert

Weniger konkret klingt es im Nachbardorf Attiswil: «Bisher war der IC-Halt kein grosses Thema bei uns», sagt Gemeindepräsident Gaudenz Schütz (SVP/parteilos). Obwohl er sich der guten Lage seines Dorfes durchaus bewusst ist: Attiswil liegt genau zwischen Solothurn und Oensingen – die Städte Bern und Zürich sind in gut einer Stunde erreichbar. Aus der Bevölkerung sei bis jetzt aber niemand an ihn herangetreten. Die Exekutive werde noch diskutieren, ob und in welcher Form sie sich für den Intercity einsetzen wolle.

Und wie stehen die Berggemeinden, ohne direkte Verbindungen nach Oensingen, dem Thema gegenüber? Roland Guazzini (Farnern) und Paul Ischi (Rumisberg) nehmen die geplante Aufhebung des IC-Halts gelassen zur Kenntnis. «Für uns ist der Anschluss in Oensingen nur indirekt von Bedeutung», sagt Ischi. Bisher sei denn im Gemeinderat auch nicht ausführlich darüber diskutiert worden. Sollte die Gemeindepräsidentenkonferenz der Subregion im April aber dazu aufrufen, würde er sich engagieren, betont der Rumisberger Gemeindepräsident.