Der Zapfhahn bleibt vorderhand zu

Die 500 Aktionäre staunten vergangenen Juni nicht schlecht, als sie an der Generalversammlung nicht über die Rechnung der Brau AG abstimmen konnten. Denn der Verwaltungsrat hatte das Traktandum kurzfristig vertagt. Das Lager der Brauerei sei überbewertet worden, hiess es damals, und Verwaltungsratspräsident Kurt Schär teilte auf Anfrage mit, dass es sich um einen Betrag im Bereich von unter 50'000 Franken handelte (wir berichteten).

In der Folge bestätigte sich, dass die damalige Leitung um Geschäftsführer Peter Kläfiger unsorgfältig gearbeitet hatte.Dieser Peter Kläfiger, der jahrelang in der Brauerei gearbeitet hatte, wollte eigentlich am 1. September mit The Malt das neue Gastrokonzept der Brau AG umsetzen.

Als Vorgänger Reto Ma­thys nach Buchsi zog und das National übernahm, war im Mai eine Ustrinkete in der Brasserie Quelle angesetzt. Das Lokal sollte im Sommer umgebaut werden und ein irisches Flair erhalten. Doch mittlerweile ist Ende September, und das Lokal an der St.-Urban-Strasse ist weder eröffnet noch umgebaut. Was ist passiert?

Lokal sucht neuen Standort

Auf der Facebook-Seite von The Malt ist zu lesen, dass der finale Pachtvertrag nicht wie geplant unterzeichnet worden sei. «Wir sind derzeit intensiv auf der Suche nach einer neuen Lokalität», heisst es weiter. Geplante Konzerte wie etwa jenes der Band Tortilla Flat diesen Herbst sind bereits abgesagt worden.

Denn das Gastrokonzept, das übersetzt schlicht Malz heisst, kommt definitiv nicht zustande – zumindest nicht in den Räumlichkeiten der Langenthaler Brau AG. Verwaltungsratspräsident Schär bestätigt auf Anfrage, dass nach der negativen Geschichte mit Abweichungen bei Bilanz und Inventar der damalige Geschäftsführer in der Verantwortung gestanden habe.

«Die Situation war lange unklar, und wir mussten diese erst aufarbeiten», sagt er. Es zeige sich jetzt, dass ein Engagement mit Peter Kläfiger stark belastet und somit nicht sinnvoll möglich sei. «Deshalb sucht er nun eine neue Lokalität», sagt Schär. Kommt The Malt an einem anderen Standort zustande, sei aber angedacht, dass das 49er-Bier dort im Offenausschank angeboten werde.

Investitionen nur zaghaft

Wie es mit dem Standort an der St.-Urban-Strasse weitergeht, ist derweil unklar. Spruchreif ist noch nichts. «Wir arbeiten zurzeit an verschiedenen Szenarien und neuen Konzeptvorschlägen», verrät Schär. Mehr dazu will er aber erst an der nächsten Generalversammlung preisgeben, die voraussichtlich am 20. November im Whisky House in Aarwangen stattfindet. Dann sollen die Aktionäre auch endlich die überarbeitete Rechnung 2017 absegnen können.

Bei der Brau AG läuft momentan nach wie vor die zweite Kapitalrunde, um 200'000 Franken für die Sanierung und die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Brauerei zusammenzutragen. Laut Schär kommt laufend neues Kapital rein, allerdings nur zaghaft.

«Es ist verständlich, dass Investoren ihr Geld nicht ins Blinde hinaus anlegen wollen», zeigt Schär Verständnis. Erst will er die circa 2500 Aktionäre an der Generalversammlung auf den neusten Stand bringen. Und dann soll es mit der Brau AG endlich aufwärtsgehen. Biermässig läuft es zumindest schon: Demnächst soll das zweite Saisonbier in den Verkauf gelangen. (Langenthaler Tagblatt)