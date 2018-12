Der Turnverein jubiliert

Das Engagement hat sich gelohnt. 250 Zuschauer am Freitag, je 300 am Samstag und Sonntag liessen sich von den Darbietungen des Turnvereins Melchnau verzaubern. Zu sehen war auch, wie im Lenzmonat 1919 – am 3. März – Männer am Stammtisch im Restaurant Eintracht sassen, einen Vertrag unterschrieben, «Einer für alle, alle für einen!» skandierten, bei Serviertochter Martha Bier bestellten und auf den soeben gegründeten Verein anstiessen.