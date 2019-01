Der lange Raum mit den niedrigen Deckenbalken und den tiefen Fenstern hat etwas Sakrales. Am Ende an der Schiessscharte steht eine Madonna mit Kindfigur, daneben brennen Kerzen. Hier drinnen hielten einst die Benediktinermönche ihre Andacht ab – so zumindest stellt sich das Roland Diethelm vor. Die Madonna hat er als Andenken aus Mexiko mitgebracht. Sie überstand zwei Erdbeben.