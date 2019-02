Letztes Jahr hat ein Storchenpaar auf einem Antennenmast an der Bleienbachstrasse in Langenthal gebrütet und drei Junge aufgezogen. Letzten Samstag ist das Weibchen wieder dort eingetroffen, wie Ornithologe Hanspeter Bühler mitteilt.

Die Rückkehr von Meister Adebar in Langenthal ist mit einer Leidensgeschichte verbunden: Das Paar hatte bereits 2015 erstmals im Dennli gebrütet – damals noch auf einem Horst in der Züchteranlage des Ornithologischen Vereins. In den folgenden Jahren verlor es jedoch ihre Brut und zog auf den Antennenmast an der Bleienbachstrasse um.