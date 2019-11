Der Sprache auf die Sprünge helfen

An diesem Montagmorgen dreht sich für die neun Kinder alles um Tiere in dieser Jahreszeit. Zwei Mädchen brüten an einem Tisch im Gang über Bildern von Eichhörnchen, Fröschen, Dachsen oder Mäusen. Die Tür zum Klassenzimmer ist offen. Drinnen steht ein Junge am Stehtisch und schneidet Tierfotos aus einem Papierbogen aus, zwei andere Kinder leimen Wortbegriffe auf eine Unterlage. Lehrerin Margit Eichenauer ist mal hier, mal da, berät einzeln, denn die Lernziele sind individuell auf jedes Kind zugeschnitten. Dabei dürfen diese vieles selber wählen und ein Thema eigenständig erarbeiten – so gut es eben geht.