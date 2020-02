Der Schulinspektor stellt Defizite fest

Dieser Fall beschäftigt die Gemeinde nun schon seit über zwei Jahren: Mehrere Eltern in Herzogenbuchsee hatten Kritik an einer Lehrperson geäussert. Die Kinder würden sich vor ihr fürchten, seien eingeschüchtert, so lautete einer der Vorwürfe. Schliesslich reichte ein Elternpaar im März 2018 sogar eine aufsichtsrechtliche Anzeige beim Schulinspektor ein.