Der Prunk von einst ist vergangen

«In seinen Grundmauern steht das Gebäude noch», sagt Pedro Meier am Telefon. Die abgebildete Postkarte aus dem Jahr 1919 stammt aus der Sammlung des Künstlers. Eine Fahrt zum Zolli­weg 2 in Niederbipp bringt jedoch Ernüchterung: Vom einst prunkvollen Gebäude ist nichts übrig geblieben.

An dessen Stelle befindet sich nun ein Block, und wo auf der Postkarte ein üppiges Mansarddach thront, erfüllt heute ein Flachdach seine Zwecke. Im Erdgeschoss bietet eine Tierhandlung ihre Dienste an.

Gegenwärtig wird das Gebäude saniert, ein Gerüst zeugt von der Bautätigkeit. Auch die Umgebung hat sich in den letzten hundert Jahren stark gewandelt: 1919 gedieht vor dem Haus ein üppiger Garten, heute befinden sich dort geteerte Parkplätze sowie die Zufahrt zu Coop und Bahnhof.

Mit dem Velo und zu Fuss

Über die Geschichte des ehema­ligen Postgebäudes hat der pensionierte Briefträger Alfred Gygax viel zu erzählen. Von 1958 bis 2003 verteilte er in Niederbipp und Wolfisberg die Post. «Das schöne Haus wurde schon in den 50er-Jahren komplett umgebaut», weiss er. An seine Tätigkeit als Briefträger denkt Gygax gern zurück.

Sogar an die Namen der Posthalter kann er sich genau erinnern. «Damals war Pösteler noch eine Lebensstelle», sagt der 76-Jährige. Man habe alle Einwohner gekannt, half den älteren Damen ab und an beim Holz­tragen und wurde dafür auf einen Kaffee eingeladen.

Erst 1962 wurde die Niederbipper Poststelle mit dem ersten Auto ausgerüstet. Vorher wurden Briefe und Pakete mit dem Fahrrad ausgetragen. Sendungen mit Wolfisberger Adressen mussten die Pösteler gar zu Fuss den Berg hinaufschleppen. «Wolfisberg hatte damals noch ein Konsum. Pakete ab fünf Kilo holten dessen Mitarbeiter ab», erinnert sich Gygax.

Bewerbung für Briefzentrum

«1995 wurden wir Pösteler vom Zolliweg in eine Baracke unmittelbar beim Bahnhof ausgelagert», sagt Gygax weiter. Im Postgebäude blieben einzig die Schalter bestehen. Fünf Jahre später zügelte die Poststelle schliesslich an die nahe gelegene Wydenstrasse, in die ehemalige Käserei.

Ein Jahr nach Gygax’ Pensionierung, 2004, liebäugelte Niederbipp mit dem Neubau eines grossen Briefzentrums. Zahlreiche Einsprachen seitens der Bevölkerung wurden jedoch gegen das 90-Millionen-Projekt erhoben. Das Rennen machte letztlich die Solothurner Gemeinde Härkingen.

In diesem Frühjahr gab der gelbe Riese bekannt, dass er zahlreiche Poststellen im Kanton Bern in Agenturen umwandeln will. Die Filiale in Niederbipp ist davon vorerst nicht betroffen. Bis 2020 gilt sie als gesichert. Man darf gespannt sein, wie sich die Post und die Arbeit ihrer Angestellten in den nächsten hundert Jahren entwickeln werden. (Langenthaler Tagblatt)