Der Präsident in der Festküche

Für einmal sollte die Wasserfrage an diesem Samstag Nebensache sein: Dorffest war angesagt – und die Obersteckholzerinnen und Obersteckholzer sowie Gäste auch aus dem benachbarten Untersteckholz folgten dem Aufruf in Scharen.

Rege besucht waren am Nachmittag bereits die Parcours durchs Gemeindegebiet. Musik und gemütliches Beisammensein standen dann am Abend in der vollen Mehrzweckhalle auf dem Programm.

Von Dorfchronikmitautor Hannes Kuert und Gemeindepräsident Heinrich Jörg verlangte dies einiges an Flexibilität, waren sie als Köche der ums kulinarische Wohl besorgten Wöschhafechuchi, Kuert als OK-Mitglied und Jörg als Angehöriger der Musikgesellschaft, doch gleich an mehreren Fronten gefragt. (khl)