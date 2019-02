Um trotzdem Platz für einen Fahrstuhl schaffen zu können, soll die bestehende Schieberampe für Velos ersatzlos abgebrochen werden. Auch die Wand der Unterführung wird im Bereich der alten Rampe rückgebaut. Vom Schlüsselmattweg her wird der Zugang mit einer Rampe ermöglicht. Diese soll 2,75 Meter breit sein und überdacht werden.

Nicht bedient

Das Bahnunternehmen geht von einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten aus. In dieser Zeit werden die SBB-Geleise am Bahnhof nicht bedient. Der öffentliche Verkehr werde mit Ersatzbussen aufrechterhalten, schreibt der Konzern. Abgesehen von Nachtsperrungen von maximal vier Stunden muss die Linie aber befahrbar bleiben. Daher streben die Bundesbahnen eine konzentrierte Bauweise an: In Betrieb genommen wird der umgebaute Bahnhof bereits im Juni 2020, der Abschluss des Projekts ist für März 2021 geplant. Aktuell rechnen die SBB für den gesamten Umbau mit Kosten von 6,7 Millionen Franken.