Der Natur den Vortritt geben

Ende Mai ist die Burgergemeinde von Ursenbach dazu aufgerufen, über die Schaffung einer Altholzinsel zu entscheiden. Dabei handelt es sich um eine Waldfläche, auf der Totholz und alte Bäume stehen gelassen werden.

Der Nutzungsverzicht ist ein radikal anderer Ansatz: Traditionell wurde und wird Totholz aus den Wäldern entfernt; sei es, um es als Brennholz oder Baumaterial zu benutzen – oder aus purem ­Ordnungs­sinn. Damit wird jedoch Wald­bewohnern der Lebensraum ­entwendet oder eingeschränkt. Mit dem Verzicht auf die Holznutzung soll der Zerfall wieder seinen berechtigten Platz im natürlichen Kreislauf ein­nehmen.

Wie das genau in Ursenbach der Fall sein wird, dazu will sich der Präsident der Burgergemeinde, Walter Wirth, nicht äussern: «Es ist noch zu früh, um dazu Auskunft zu geben.

Zuerst müssen noch einige Punkte besprochen werden», sagt er. Die ordentliche Versammlung am 24. Mai wird mehr Klarheit bringen. Grund zur Eile besteht ­sowieso nicht: In der Regel werden solche Waldstücke auf fünfzig Jahre hinaus sich selbst überlassen.

Kein Betretungsverbot

Während in Ursenbach die Diskussionen anhalten, hat man ­andernorts bereits einige Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln können. In Wynau betreibt die Burgergemeinde seit 2007 ein Waldreservat, das nach dem gleichen Prinzip des Nutzungsverzichts funktioniert.

Das Reservat Mettlenrain-Höchi ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Im Teilreservat (96 Hektaren) wird vorläufig weiter gewirtschaftet, allerdings mit Einschränkungen. So werden Holzbestände lang­samer eingesammelt, das Bauen neuer Anlagen oder die chemische Behandlung von Holz ist untersagt.

Im Totalreservat (72 Hektaren) wird hingegen kaum mehr etwas gemacht. Seit über zehn Jahren gewinnt die Natur wieder die Oberhand über den Wald: Sturmgefällte Bäume, Moosteppiche und gewaltige Altbäume prägen das Waldbild. Die menschlichen Spuren verwischen sich langsam, auch früher befahrene Wege lösen sich langsam auf – der Wald kommt wieder zu sich.

In der Nähe der Wildsauhütte findet sich sogar ein Teil­bereich, der bereits seit 1994 der Natur überlassen wurde. Der Verzicht umfasst jedoch kein Betretungsverbot: Jagen und Pilzesammeln, Velofahren und ­Spazieren ist in den Reservaten erlaubt.

Förderung der Biodiversität

Neben dem ästhetischen Wert gibt es auch andere, gewichtige Gründe dafür, ungestörte Waldflächen einzurichten. Die natürliche Entwicklung soll die Biodiversität fördern und Waldgesellschaften erlauben, sich organisch zu entfalten.

Durch das Ent­fernen von Totholz und alten Bäumen wird nicht nur der Lebensraum einzelner Tiere eingeschränkt, sondern auch in ökologische Funktionen des Waldes eingegriffen. Das ist in einem Reservat oder in einer Holzinsel nicht mehr der Fall.

Naturbelassene Waldstücke können aber auch wirtschaftlich interessant sein. Die Gemeinden werden für den Ausfall der Holzeinträge von Bund und Kanton finanziell entschädigt. Zusätzlich können sie einen touristischen Mehrwert erzeugen: Die Burgergemeinde Wynau zum Beispiel bietet Führungen an, zudem lockt das Waldreservat nicht nur entspannungsbedürftige Spaziergänger an, sondern auch Menschen, die natürliche Entwicklungen im Wald aus der Nähe beobachten wollen.

In Ursenbach wird das wohl nur begrenzt möglich sein, denn Altholzinseln sind wesentlich kleiner als Reservate. Wie gross eine allfällige Insel sein wird, wird sich nach der Versammlung zeigen. (Langenthaler Tagblatt)