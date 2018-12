Der Nachwuchs macht sich rar

Um 13.34 Uhr geht im Sonderstützpunkt der Alarm ein. Drei Minuten später brausen draussen schon die ersten Feuerwehrleute mit ihren Autos heran. Ein Schwein ist in Attiswil ins Jauchegrube gefallen. Ein Fall für die Einsatzkräfte in Langenthal. Mit Kran und Netz rücken sie für die sogenannte Grosstierrettung aus. Es ist ein Nachmittag wie fast jeder andere im Feuerwehrmagazin an der Südstrasse.