«Es gibt keine Literatur über das Bipperamt, die ich nicht kenne und mehrmals gelesen habe», sagt Brunner. Der 72-Jährige setzt sich an seinen Computer. Das volle weisse Haar und der Bart lassen ihn jünger wirken. Doch Furchen in seinem Gesicht zeugen von einer reichen Lebenserfahrung, von der er gerne viel preisgibt. Und dieser stechende Blick: Zweifel lässt Hans Brunner keine zu.

Zwei Herzen in der Brust

Zurück im Wohnzimmer zeigt er auf die Bilder an der Wand: Das Schloss Bipp in einer Reihe mit Neu- und Alt-Falkenstein sowie dem Schloss Wangen. Auch eine alte Ansicht der Stadt Bern hängt da. «Am liebsten habe ich aber unser Bipper Schloss», sagt er. Doch wer denkt, es handle sich hier um einen alteingesessenen Oberbipper, liegt falsch.

Aufgewachsen ist Hans Brunner nämlich in Niederbipp. 23 Jahre und einen Monat hat er in «Niedern Bippe» – seine Worte – gelebt. Erst nach der Hochzeit mit Verena Bürki, der Tochter des Dorfkäsers im Nachbardorf, ist er die wenigen, aber bedeutenden Kilometer nach Oberbipp gezügelt. Das war 1969. «Ich bin Doppelbipper», sagt Brunner und lacht.

Um rasch hinterherzuschieben, dass Niederbipp den Namen von Oberbipp habe und nicht umgekehrt. «Die müssen sich gar nicht immer so aufspielen.» Er würde es nicht sagen, könnte er die Sache mit dem Namen nicht auch mit einem historischen Dokument beweisen: Ein Brief aus dem Jahre 1871 zeigt, dass Oberbipp damals schon einen eigenen Poststempel hatte, während im Nachbardorf noch mit «Dürrmühle» abgestempelt wurde.

Während Brunner – schon fast liebevoll – über Niederbipp schimpft, wird deutlich, dass zwei Herzen in seiner Brust schlagen. «Ich interessiere mich für beide Dörfer und will sie nicht gegeneinander ausspielen», bestätigt er. So kennt der 72-Jährige die Geschichte «seiner» beiden Orte und die des ganzen nördlichen Oberaargaus so gut wie kaum ein anderer. «Mich interessiert unser Ursprung und wieso die Dinge heute so sind, wie sie sind.»