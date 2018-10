Der Design-Preis bleibt, wo er ist

Letzte Woche berichtete diese Zeitung im Vorfeld des Designers’ Saturday auch über die Umstrukturierung und den möglichen Wegzug des Design-Preises Schweiz (DPS) aus Langenthal. Diese Information sei falsch vermittelt worden, sagt nun Michel Hueter, Geschäftsleiter des gleichnamigen Vereins, der sich derzeit organisatorisch neu strukturiert.

Die Verwaltungsstelle befinde sich zwar neu in Biel, dies aus rein praktischen Gründen, weil Hueter selber in Biel wohnt. Den Design-Preis in eine grössere Stadt, beispielsweise nach Zürich, zu verlagern, sei aber keinesfalls geplant.

«Wir haben ein Standortbekenntnis abgegeben und hegen keine Absicht, von diesem Entscheid abzuweichen», sagt Hueter. Er bekräftigt, dass sich der Verein auch nie mit einem potenziellen Wegzug befasst habe. Langenthal sei als Designstadt ein guter Austragungsort der Preisverleihung. «Wir sehen, dass die Gäste diesen schätzen.» Gerade auch um die Romandie einzubeziehen, sei der Standort ideal, so Hueter.

Diesmal ohne Ausstellung

Der DPS hat sich über die Jahre hinweg als eigentlicher Wettbewerb in eine richtige und wichtige Austauschplattform im Designbereich entwickelt. Früher fand die Preisverleihung noch in Solothurn und Bern statt, seit 2009 dient Langenthal als Austragungsstätte.

Die Stadt ist auch nach wie vor Rechtssitz des DPS, der Verein mietet und betreibt die Ausstellungsräume am Mühleweg 14. Der Designers’ Saturday seinerseits nutzt die Räumlichkeiten, wie bis anhin, auch für die heurige Ausgabe als Standort. Dass der Design-Preis Schweiz dieses Jahr ausnahmsweise nicht als Aussteller auftritt, begründet sich laut Hueter mit der aktuellen Transitionsphase, bei der die Ressourcen auf die Umstrukturierung konzentriert werden mussten.

