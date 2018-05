Der Campus wird zur Arena

Für einige Mütter in der Region dürfte der Muttertag dieses Jahr eher mager ausgefallen sein, denn just an diesem Tag begann der Aufbau der Schwingerarena für das oberaargauische Verbandsfest auf dem Campus Perspektiven.

Dieses geht am kommenden Samstag über die Bühne. Erwartet wird auch Schwingerkönig Matthias Sempach – sofern es seine Rückenverletzung zulässt.

Rund 700 Helferinnen und Helfer sind für das Fest im Einsatz, wie das OK auf der Website festhält. Trägervereine sind neben dem lokalen Schwingklub der Jodlerklub Schwarzenbach sowie die Hornussergesellschaft und die Musikgesellschaft Wyssachen. Das OK wird präsidiert von Heinz Wüthrich, dem Leiter der Huttwiler Niederlassung der Bernerlandbank.

5300 Sitzplätze

5300 Sitzplätze stehen auf der Tribüne und dem Rasen rund um die fünf Sägemehlringe für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Vor allem die Tribünenplätze sind bereits gut verkauft, es hat aber noch freie Sitze.

Kein Problem ist es, auf dem Rasen noch einen Platz zu finden – mit diesem Verkauf war erst Anfang April begonnen worden.

Jungschwinger am Montag

Bei so vielen Besuchern rechnen die Organisatoren mit einem ­beträchtlichen Verkehrsaufkommen. Der Kanton geht deshalb auf der Bernstrasse in Huttwil sowie der Hauptstrasse nach Dürrenroth von Verkehrsbehinderungen aus. Der öffentliche Verkehr werde normal geführt, schreibt die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. Fussgänger und Velofahrer können das Festgelände passieren.

Parkplätze sind auf dem Areal von Spycher Handwerk in der unteren Bäch vorgesehen. Falls diese nicht ausreichen oder wetterbedingt nicht benützt werden können, wird auch das Städtchen selbst den Grossanlass spüren.

Denn dann stehen neben dem Gelände des Schulhauses Schwarzenbach auch die Parkplätze Ribimatte und Oberdorf zur Verfügung. Zudem wird der Verkehr auf der Neuhausstrasse und der Hofmattstrasse im Einbahnregime geführt, damit dort einseitig parkiert werden kann.

Das Festgelände wird bereits am Freitagabend um 18 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag findet der Jungschwingertag statt. (Berner Zeitung)