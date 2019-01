Roland Keller glaubt, dass genau diese Emotionen dafür verantwortlich sind, dass er seine Brandmalereien so präzise hinkriegt. Denn auf Erfahrung kann er nicht zählen – erst vor drei Monaten kam er zum ersten Mal in Kontakt mit seinem Hobby. Wegen einer Depression wohnte er sechs Wochen in einer Klinik in Meiringen. Auf dem Therapieplan: Brandmalen.

Wieder daheim in Langenthal wollte er sich sofort in seinem Schlafzimmer eine Ecke für seine neue Leidenschaft einrichten. Aber alle Baumärkte verkauften nur Brennstäbe. Doch Keller brauchte Brennschleifen, da er mit ihnen viel feinere Muster malen kann.

Fündig wurde er in einem Onlineshop in Deutschland. Auch suchte er eine Weile, bis er eine Sägerei fand, bei der er Lindenholz – weich, feinfasrig – zu einem angemessenen Preis beziehen kann.

Unbekanntes Handwerk

13 Tiere hat Keller bis zum heutigen Tag ins Holz gebrannt. 18 Stunden sitzt er pro Stück an seinem Pult, zeichnet mit Bleistift die Konturen aufs Holz, brennt sie unauslöschbar rein mit dem 500 Grad Celsius heissen Griffel. Nie fehlen darf auf dem Pult sein Smartphone, das Musik spielt: Eric Clapton oder die Rolling Stones. «Dann vergesse ich alles rundherum.»

«Ich wünsche mir, dass mehr Menschen die Brandmalerei kennen lernen.»Roland Keller

Die fertigen Kunstwerke stellt er im Wohnzimmer auf einem Regal aus oder hängt sie an eine Wand. Ewig sollen sie dort aber nicht bleiben: «Langfristig möchte ich Geld mit den Bildern verdienen.» Einige Galerien habe er angefragt, keine möchte seine Werke ausstellen. Er plant darum, an Kunsthandwerksmärkten einen Stand aufzustellen. So würde er auch ein anderes Anliegen befriedigen: «Erzähle ich jemandem, dass ich Brandmalerei mache, schaue ich in fragende Gesichter. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen die Brandmalerei kennen lernen.»

