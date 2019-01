«Heute braucht es neben den regulären Schulzimmern zusätzliche Räume, zum Beispiel für den Spezial- oder den Gruppenunterricht.» Der Verband hat deshalb eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich etwa mit den Themen einer geeigneten Klassenorganisation, einer allfälligen Umstrukturierung sowie der Raumplanung beschäftigt. Noch in diesem Jahr soll die Bevölkerung über die Ergebnisse öffentlich informiert werden.

Den Bedarf an zusätzlichem Schulraum werde man womöglich mit baulichen Massnahmen auffangen müssen, sagt Burkhalter In diesem Fall läge es nahe, diese in Thörigen zu ergreifen, wo die meisten Kinder lebten. Da sich sämtliche Schulliegenschaften im Besitz der Verbandsgemeinden befinden, wäre dann die Meinung der Stimmbürger gefragt. Sie müssten an einer Gemeindeversammlung dem Kredit für einen allfälligen An- oder Neubau grünes Licht erteilen.

Zahlen pendeln sich ein

Immerhin: Die Berechnungen des Verbands zeigen auch, dass sich die Schülerzahlen in vier bis fünf Jahren wieder einpendeln dürften. In den letzten fünf Jahren seien in Thörigen 14 Einfamilienhäuser und 3 Mehrfamilienhäuser gebaut worden, erklärt Regula Fessler. Auch seien viele An- und Umbauten an bestehenden Liegenschaften vollzogen worden.

Mittlerweile gebe es in Thörigen nur noch ein paar Parzellen, die sich in der Bauzone befänden. Diese seien in privatem Besitz und stünden, wenigstens im Moment, nicht zum Verkauf. «Andererseits dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass in jeder Gemeinde Generationenwechsel stattfinden», so Fessler. Was eventuell dazu führe, dass wieder neue Kinder in die Gemeinden zögen.