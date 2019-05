Den richtigen Arbeiter finden

Die Trennung sei dazumal nicht etwa im Streit erfolgt, so Saima Sägesser, Co-Präsidentin der SP Langenthal. Vielmehr war eine der Überlegungen dahinter, die Gewerkschaften in der Region auch besser sichtbar zu machen: «Um in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen zu werden, sind natürlich solche Aktionen wichtig.»

Vergleichsweise erfolgreich

Der Arbeitertag ist aber auch eine gute Gelegenheit für eine Standortbestimmung: Wie nah sind sich eigentlich Büezer und SP noch? Wer über die Grenzen schaut, weiss: Die europäische Sozialdemokratie steckt in der Krise. Zu diesem Schluss kam man zumindest in den letzten Jahren, als die Genossen in mehreren Ländern teilweise massive Wahlschlappen hinnehmen mussten.

In der Schweiz ist das Bild jedoch ein anderes: Die SP verbleibt seit langer Zeit relativ stabil bei einem Anteil von knapp zwanzig Prozent. Im Kanton Bern konnte sie bei den Grossratswahlen letztes Jahr sogar um mehr als drei Punkte auf 22,3 Prozent zulegen.

Dieser andauernde Erfolg hat strukturelle Gründe. Die Sozialdemokratie in der Schweiz hat sich – anders als ihre Bruderparteien in anderen Ländern – bereits länger anderen Gesellschaftsschichten und Themen geöffnet. Was wiederum zur althergebrachten Kritik geführt hat: Die Partei sei zu stark akademisiert, verliere den Kontakt zu den «einfachen Arbeitern», entferne sich zu sehr von ihrer ursprünglichen Basis.

Wer aber ist eigentlich «der Arbeiter»? In der Schweiz sind mittlerweile mehr als drei Viertel aller Beschäftigten im Dienstleistungssektor tätig, in der Industrie arbeiten knapp 20 Prozent, in der Landwirtschaft sind es gerade einmal 3 Prozent. Im Oberaargau sind die letzten zwei Sektoren etwas stärker ausgeprägt. Dennoch: «Macht es überhaupt noch Sinn, diese Abgrenzungen zu machen?», fragt Sägesser.