Den Wakkerpreis feiern

Der Gemeinderat will den an die Stadt verliehenen Wakkerpreis mit der Bevölkerung feiern. Das Wakkerpreisfest mit der öffentlichen Preisverleihung ist für Samstag, 29. Juni, vorgesehen, wie die Stadt mitteilt. Für die Aktivitäten rund um das Wakkerpreisjahr hat der Gemeinderat einen Nachkredit in Höhe von 120 000 Franken bewilligt. Für die Organisation der Feierlichkeiten wurden Yvonne Wüthrich (Leiterin Marketing & Kommunikation Stadttheater) sowie Angela Kölliker (diplomierte Kommunikationsleiterin) mit je einem Teilzeitpensum beauftragt. Die beiden leiten das Organisationskomitee, in dem Mitarbeitende der Stadt mitwirken, in einem Co-Präsidium.