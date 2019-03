Mit einer Rarität in der Region ist am Montagabend die Fasnacht in Niederbipp zu Ende gegangen: Der Böögg wurde verbrannt. Rund 100 Fasnächtler und Schaulustige wollten nicht verpassen, wie es dem Böögg an den Kragen geht. Gleichzeitig hat das Fasnachtskomitee das Zepter dem Gemeinderat zurückgegeben. Damit dürfen nach der «Iiiisziiit» nun wieder wärmere Tage in der drittgrössten Gemeinde des Oberaargaus Einzug halten.