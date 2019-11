Das sind die Anwärter auf den Oberaargauer Sportpreis

Zahlenmässig am stärksten vertreten ist auch in diesem Jahr mit 30 Meldungen die Leichtathletik als dominierende Einzelsportart in der Region.

Erneut im Parkhotel

Nach drei Sportgala-Abenden findet die vom Donnerstag-Club organisierte Preisverleihung für die Oberaargauer Sportpreise 2019 wiederum im Parkhotel Langenthal statt. Die Organisatoren erhoffen sich erneut eine gelungene Mischung aus Preisverleihung, Gala und Show für die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler, Teams und Vereine aus dem Oberaargau.

Die Finalistinnen und Finalisten

Teams/Vereine: Männer-Team NLB ULA Aarwangen-Langenthal (Unihockey); Frauen-Team NLA Handball-Verein Herzogenbuchsee; Frauen-Team Curling CC Langenthal; Leichtathletik-Vereinigung Langenthal; Schlittschuh-Club Langenthal; Lauf-Team Frauen LZ Oberaargau; Nachwuchsstaffel U-20 Juniorinnen LZ Oberaargau.

Einzelsportler Männer: Lukas Flückiger, Wynigen (Mountainbike); Mathias Flückiger, Leimiswil (Mountainbike); Benjamin Gischard (Kunstturnen); Florian Howald (Orientierungslauf); Max Studer (Triathlon/Leichtathletik).

Frauen: Nicole Egger, Langenthal (Leichtathletik); Sibylle Gränicher, Graben (Schwimmen); Sarina Jenzer, Bremgarten (Orientierungslauf); Géraldine Ruckstuhl, Altbüron (Leichtathletik); Martina Strähl, Oekingen (Marathon/Berglauf).

Junioren: Jorell Jackson, Aarwangen (Leichtathletik); Noah Siegenthaler, Madiswil (Unihockey); Luca Widiez, Attiswil (Leichtathletik); Joel Winterberg, Winistorf (Leichtathletik).

Juniorinnen: Lara Christen, Huttwil (Eishockey); Vanessa Fust, Langenthal (Leichtathletik); Alina Marti, Bleienbach (Eishockey); Nadja Zurlinden, Langenthal (Leichtathletik).

