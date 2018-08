Seit zehn Jahren ist Reto Lang nun schon beim Langenthaler Stadttheater. Am Donnerstag sagte der Leiter im Theater 49 vor der versammelten Medienschar, dass er sich fast zum ersten Mal so richtig rundum wohl fühle. Denn seit dem Umbau gehe es mit dem Stadttheater bergauf. «Das neue Haus ist eine Erfolgsgeschichte», sagte er.

Den Trend belegte Lang mit Zahlen: So sei in der vergangenen Saison der Theatersaal zu 70 Prozent ausgelastet gewesen und das Theater 49 gar zu 83 Prozent. «Das Konzept funktioniert, die Leute nutzen das Angebot», sagte er.

Zuwachs um 39 Prozent

Die laut Lang erfolgreichste Saison seiner Geschichte verzeichnete das Stadttheater von 2012 bis 2013. Damals besuchten fast 20'000 Personen die Vorstellungen. Kurz vor dem Umbau sackte das Ergebnis ab. In der ersten Saison nach der Sanierung, die wegen der späten Eröffnung um ein Viertel kürzer ausfiel, kamen total 18 063 Besucher. Gegenüber der Saison 2015/2016 ist das ein Zuwachs um 39 Prozent.

Auch pro Veranstaltung gingen so viele Eintrittskarten weg wie noch nie. Im Stadttheater waren durchschnittlich 230 Personen pro Vorstellung zugegen. Das sind 44 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren und sogar deutlich mehr als in der bisherigen Rekordsaison.

Nun gibt es ein Theater-GA

Eine Verschnaufpause gibt es beim Stadttheater indes nicht. Morgen beginnt bereits der Vorverkauf für die neue Saison, die am 20. Oktober startet. Über 70 Vorstellungen in den Genres Musik, Schauspiel, Unterhaltung, Kleinkunst und Kindertheater stehen an.

Darunter sind Opern, Musicals, Ballett, Konzerte und das neue Format «Gespräch im Foyer», bei dem der ehemalige Langenthaler Stadtpräsident und Regierungsrat Hans-Jürg Käser sich mit dem Chef des Grenz­wachtkorps oder der Direktorin der Justizvollzugsanstalt Hindelbank unterhält.

Nebst den Theaterabonnements sind im Vorverkauf neu auch Theatergeneralabos erhältlich, die vierzig Aufführungen aus allen Sparten beinhalten. Die Tickets können entweder online oder im Theaterkassenwagen bezogen werden, der bis zum 22. September auf der Marktgasse vor dem Choufhüsi steht. (Langenthaler Tagblatt)