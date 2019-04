Das Zimmermann-Gen

Simon Egger ist ein bescheidener Mensch. Für den Beitrag über seine Familie will sich der gross gewachsene Zimmermann von dieser Zeitung partout nicht abbilden lassen. Dabei ist das Material, das er zusammengetragen hat, bereits enorm. In seinem Computer hat er einen Stammbaum zusammengestellt. Würde er den so ausdrucken, dass man die Schrift noch lesen kann, bräuchte er eine Papierbahn von zwei mal zehn Meter. Als Illustrationen zum Stammbaum, den er auf das Mass einer Zeitungsseite vereinfacht hat, bleibt es deshalb bei den Werken seiner berühmten Vorfahren.