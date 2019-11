Das Pulver hinterlässt eine grosse Sauerei

Gleich zu Beginn des Kurses im Ausbildungszentrum in Aarwangen (ZAR) steigt eine riesige Flamme gen Himmel. Einer der ZAR-Ausbildner hat einen Fettbrand mit Wasser gelöscht. Das ist keine gute Idee, wie sich zeigt. «Heute wollen wir anschauen, was Sie machen müssen, damit Sie nie in solche Situationen kommen», erklärt Ausbildner Marco Lüscher nun den Kursteilnehmern.