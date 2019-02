Klaus Stauffer war überrascht, als er am 19. Januar die Zeitung aufschlug: Wo sind seine Liegenschaften geblieben? Statt seiner Gebäude an der Bleienbachstrasse 26 a und b zeigte die Abbildung zur Transformation des Porziareals, wie sie die Broschüre des Schweizer Heimatschutzes anlässlich der anstehenden Wakkerpreis-Vergabe öffentlich gemacht hat, eine ganz andere Baute neben der denkmalgeschützten Ofenhalle. Auch das benachbarte Dance Center in der ehemaligen Massenmühle ist auf der Abbildung einem Neubau gewichen, der da weit auf Stauffers Grund und Boden hineinragt.