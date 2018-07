Das Feuer am Leben erhalten

Die Gemeinsamkeit aller, die an diesem sonnigen Nachmittag im Garten von Franca Mostoufi, Co-Präsidentin des Gemischten Chors Langenthal, sitzen, ist die Freude am Gesang. Nach von Dirigentenwechseln und Mitgliederschwund geprägten Jahren schauen die Chormitglieder wieder hoffnungsvoller nach vorne als auch schon. Nicht zuletzt dank vier Neueintritten.

Der Ursprung des heute 37 Aktivmitglieder zählenden Vereins liegt nicht in Langenthal, sondern in Schoren. Da Aufzeichnungen aus den Anfangsjahren fehlen, ist ein genaues Gründungsdatum nicht mehr nachvollziehbar. Nach mündlichen Überlieferungen hat der Gemischte Chor Schoren im Jahr 1893 bestanden, sodass dieses Datum irgendwann einmal als Gründungsjahr festgelegt wurde.

Es fehlte die Kontinuität

Als erster Präsident wird Rudolf Lappert genannt, als erster Dirigent ein Lehrer G. Jenzer. «Als zunehmend Sänger aus Langenthal in den Chor kamen, wurden die Proben nach Langenthal verlegt», heisst es in der Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Bestehen. Ebenso wurde der Chor umgetauft. «Die musikalische Schulung des Chors wurde in den ersten fünfzig Jahren vor allem durch das 35-jährige Wirken des Dirigenten Robert Krenger geprägt», ist weiter zu lesen. Und auch von besuchten Sängertagen und Gesangsfesten ist die Rede.

Zustände, von denen die heutigen Chormitglieder nur träumen. Denn nach Seminargesanglehrer Peter Lappert (von 1973 bis 1996) war lediglich Lehrerin und Sängerin Ruth Nyfeler (2001 – 2013) länger als ein Jahr Chorleiterin. Die Dirigenten kamen und gingen aus den unterschiedlichsten Gründen. Damit fehlte oft die Kontinuität. Keine einfache Situation, denn wie Narcisse Dübendorfer (70), Vereinsmitglied seit 1974, sagt: «Der Dirigent und die Atmosphäre im Chor entscheiden, ob man sich wohl fühlt und bleibt.»

Männer schwer zu begeistern

«Das Feuer von früher», ist es, das Vreni Bühlmann (80) heute vermisst. Das Ehrenmitglied gehört dem Verein mit Unterbrüchen seit 1973 an. Sie bedauert, dass das Chorwesen für viele an Attraktion verloren hat. Sportclubs seien aktueller, glaubt sie. Dies bestätigt das jüngste Chormitglied, der 44-jährige Jean-Marc Mumenthaler am Telefon. «Vor allem Männer sind schwer für den Gesang zu begeistern», weiss er aus Erfahrung. Am Gemischten Chor Langenthal gefällt ihm vor allem «die grössere Diversität als in einem Männerchor und die Kameradschaft». Er sei vor drei Jahren herzlich aufgenommen worden und fühle sich sehr wohl, betont er.

Zwar kann der Gemischte Chor Langenthal aktuell keine grossen klassischen Werke mehr aufführen – dazu fehlen die Männerstimmen –, was vor allem die älteren und langjährigen Mitglieder bedauern. Ganz darauf verzichten müssen sie jedoch nicht, wie Franz Veraguth (64) betont: «Natürlich muss man die Werke dem Bestand anpassen», sagt der pensionierte Lehrer, der den Chor 2017 übernommen hat. «Aber auch dreistimmig ist einiges möglich.»

Für einmal Schlagermusik

Sein Optimismus ist es denn auch, der die in der Runde Anwesenden auf eine Zukunft des Chors hoffen lässt. «Nach einem Tief bekomme ich langsam wieder Freude», sagt Vorstandsmitglied Marianne Thomi (71), und führt mit einem Lachen an: «Auch wenn deutsche Schlager, wie wir sie am Jubiläumskonzert singen, nicht unbedingt zu meiner liebsten Musik gehören.»

Franca Mostoufi (64), seit 2015 zusammen mit Hans Moser Co-Präsidentin des Vereins, hofft dank Franz Veraguth auf Kontinuität. Dieser wiederum träumt von einer eigentlichen Singkultur, zum Beispiel durch Projekte mit der Musikschule und Kinderchören. Und alle zusammen wünschen sich, dass der Chor noch weitere Jubiläen erlebt. «Denn», so sagt Vreni Bühlmann unter dem Nicken aller Anwesenden, «Singen ist einfach etwas Schönes.»

Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 1. September, 20 Uhr, im Forum Geissberg statt. Zu Gast ist unter anderem der Jodlerchor Echo. (Langenthaler Tagblatt)