Einen Mangel an Experimentierfreudigkeit kann man der 52-Jährigen auf jeden Fall nicht vorwerfen. In der Alten Chäserei in ihrem Heimatdorf hat sie die letzten zehn Jahre ihre Werke ausgestellt, daneben Konzerte, Theater, Ausstellungen und Lesungen organisiert. Auch in ihrer eigenen Kunst kennt sie keine Grenzen, weder bei der Wahl von Materialien und Techniken noch bei der Herangehensweise. «Es kann gut sein, dass ich mit einer Skulptur beginne und am Schluss ein Mosaik entsteht», sagt Brander vergnügt. Sie lege meist ohne ein genaues Ziel vor Augen los: «Ich will einfach meiner Kreativität freien Lauf lassen.»

Zeitlich befristetes Projekt

Was sie nicht mag, sei der minimalistische Stil, den Galerien häufig pflegten: «Dem kann ich nichts abgewinnen.» Hinzu komme, dass herkömmliche Ausstellungsräume zu formell seien. Manche Leute würde dies abschrecken. Sie ist überzeugt, dass in Zukunft Künstler vermehrt auf eigene Initiative hin ihre Werke präsentieren werden – wie zum Beispiel in ihrer zeitlich begrenzten Pop-up-Galerie, in der eine ganz andere Atmosphäre erzeugt werden könne.

Sie hat deshalb auch ihre Ausstellung in Fulenbach SO beendet und ist mit ihren Werken in den Oberaargau gezogen. In ihrer Worlds End Gallery präsentiert sie einen Ausschnitt ihres Schaffens: morbid, schräg und verrückt, wie Brander es bezeichnet. Auf jeden Fall auch ausufernd, überbordend und wild kombinierend, wie ein erster Augenschein zeigt.

Dass sie nun in Langenthal ausstellt, sei Zufall. Sie habe auch in Olten und Solothurn nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht, das alte Haus an der Talstrasse habe es ihr jedoch sofort angetan. Ausschlaggebend für die Entscheidung war zudem die zeitlich nicht definierte Vereinbarung: Zwei bis drei Jahre seien ihr in Aussicht gestellt worden, so Brander. Danach soll eine Überbauung an diesem Platz erfolgen.

«Ich bin gespannt»

Daneben hat die unermüdliche Schafferin immer gearbeitet. Momentan gerade im Tagesraum Wölfli-Huus Neuendorf zusammen mit psychisch beeinträchtigten Menschen. Zuvor war sie an verschiedenen Schulen sowie als selbstständige Designerin tätig. Ursprünglich hat Brander als Modedesignerin für Sportkleidung gearbeitet, war ständig unterwegs. «Zwei Flüge pro Woche waren normal. Mit dreissig hatte ich fast ein Burn-out», sagt sie. Danach drosselte sie das Tempo und richtete ihr Augenmerk vermehrt auf die Familie und auf die Kunst.

In Langenthal will sie nun sehen, wie die Einheimischen auf sie reagieren werden. Bisher sei sie auf dem Land gewesen, und die Leute seien zu ihr gekommen – nun sei es umgekehrt, so Brander: «Ich bin gespannt, zu sehen, ob das funktioniert.» Sollte der Versuch klappen, kann sie sich vorstellen, in Zukunft dieses Format beizubehalten und mit ihrer Kunst unterwegs zu sein. Am Ende ihrer Experimentierfreude sei sie jedenfalls noch nicht angekommen: «Es kommt immer wieder was Neues.»