Das Ende einer Traditionsmetzgerei

Der 28. September wird ein spezieller Tag werden für die Familie Lüthi aus Wynau. Aber auch für viele Kunden ihrer weit herum bekannten Pferdemetzgerei. Denn an jenem Samstag wird das Geschäft an der Bernstrasse zum letzten Mal geöffnet sein. Am Dienstag teilte die Familie mit, dass sie ihren Betrieb schliessen wird.