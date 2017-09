Das Bauvorhaben kostetfast doppelt so viel

Das Vorhaben ist klar definiert: Das alte Spital in Herzogenbuchsee soll saniert und zu einem Alterszentrum ausgebaut werden (wir berichteten). Ursprünglich hätten die Arbeiten am Stelliweg 24 bereits im Sommer 2016 beginnen sollen. Die Bewilligung hierfür hatte die Bauherrin, die SRO AG, im August 2015 erhalten. Bis heute ist der Baustart aber nicht erfolgt. Stattdessen ist kürzlich im Anzeiger ein neues Baugesuch publiziert worden. Aus diesem geht hervor, dass die SRO eine Projektänderung eingereicht hat. Was steckt dahinter?

Keine Luxuslösung

«Das Projekt wurde aufgrund der Kostensituation mehrmals überarbeitet und verschiedene Varianten evaluiert», ist im Gesuch, das noch bis zum 2. Oktober öffentlich aufliegt, zu lesen. Beat Heng, Ressortleiter Hotellerie/Infrastruktur bei der SRO, klärt auf: «Wir sahen uns mit einem sehr hohen Kostenvoranschlag konfrontiert und mussten deshalb noch einmal über die Bücher.» Kostenoptimierungen und Projektanpassungen hätten rund ein Jahr Zeit in Anspruch genommen.

Doch trotz der Optimierungen werden die Sanierung und der Umbau des alten Spitals eine teure Angelegenheit. Im Frühling 2015 hatte diese Zeitung berichtet, dass mit Kosten von 6 bis 8 Millionen Franken gerechnet wird. Nun stellt Beat Heng klar: «Das Projekt wird deutlich teurer als ursprünglich kommuniziert.» Konkret belaufen sich die Baukosten auf 15,5 Millionen Franken. Weshalb genau 2015 von wesentlich tieferen Kosten ausgegangen worden sei, habe diverse Gründe, sagt Heng. «Totalsanierung der Produktionsküche, Neu- und Ausbau des Dachgeschosses, Erdbebensicherungsmassnahmen, Brandschutzvorschriften und Schadstoffsanierung, die bei Umbauprojekten eingehalten werden müssen, sind bei der ersten Kostenschätzung zu wenig einbezogen worden.»

Klar ist allerdings: Die höheren Kosten haben nichts damit zu tun, dass grundsätzlich etwas am Bauvorhaben geändert worden wäre. «Es ist immer noch das fast gleiche Projekt wie 2015», betont Heng. «Wir wollen das alte Spital in ein zeitgemässes Heim umbauen, es geht also nicht um eine Luxuslösung.» Und die hohen Kosten lassen sich erklären: Das Gebäude wird grundsaniert und hierfür komplett ausgehöhlt. «Nach dem Abschluss der Arbeiten wird das alte Spital wie ein Neubau wirken», sagt Heng.

Die künftige Nutzung des Gebäudes sieht wie folgt aus: Im Untergeschoss finden die Küche, der Zivilschutzraum und die Garderoben Platz, im Erdgeschoss die zwei Arztpraxen und die Büroräume, im ersten bis dritten Obergeschoss die Bewohnerzimmer und die Aufenthaltsräume sowie im vierten Obergeschoss die Ambulante Psychiatrie SRO. Der alte Attikaaufbau wird rückgebaut und in Holzbauweise neu erstellt.

Auch Demenzdorf betroffen

Die SRO erwartet den Gesamtbauentscheid für diesen Oktober. Anschliessend sollen die Arbeiten laut Beat Heng so rasch wie möglich beginnen. Mit der Fertigstellung und dem Bezug der Räumlichkeiten wird für das erste Quartal 2019 gerechnet. Zusammen mit dem bereits abgeschlossenen Neubau des Alters- und Pflegezentrums Panoramapark werden in Buchsi dann künftig 85 bis 90 Betten angeboten.

Die Verzögerung beim alten Spital, das die SRO für die Dahlia Oberaargau AG umbauen lässt, hat aber auch Einfluss auf den Zeitplan für das viel diskutierte Demenzdorf in Wiedlisbach. Der Start der Arbeiten wäre dort eigentlich für dieses Jahr vorgesehen gewesen. Nun ist der späte Baubeginn beim Spital mit ein Grund dafür, dass es in Wiedlisbach erst ab dem ersten Quartal 2019 losgehen kann. Also erst, wenn die Arbeiten in Buchsi abgeschlossen sind. Die Betriebsaufnahme des Demenzdorfes ist laut Dahlia-Standortleiter Martin Sommer für das zweite Quartal 2021 geplant. (Berner Zeitung)