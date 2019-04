Dank höheren Steuererträgen

Hinzu kommen Mehrerträge aus Sonderveranlagungen von knapp 100'000 Franken. Auf der Ausgabenseite wirken sich tiefere Lohnkosten sowie in fast allen Bereichen tiefere Sachaufwände und tiefere Zahlungen an die Finanzausgleichssysteme positiv auf die Rechnung aus. Der Gemeinderat hoffe, dass die Steuererträge mindestens auf dem aktuellen Niveau blieben und dass auch die tieferen Sachaufwände beibehalten werden könnten, heisst es. Treffe beides zu, könne die Finanzlage als entspannter als in den Vorjahren beurteilt werden.

Da die ordentlichen Abschreibungen grösser sind als die Nettoinvestitionen, können keine zusätzlichen Abschreibungen gemacht werden. Der Ertragsüberschuss wird deshalb dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Gebührenanpassungen

Erfreulich auch: Mit Ausnahme der Spezialfinanzierung Abfall (minus 10751 Franken) schliessen die Spezialfinanzierungen alle positiv ab. Bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung habe die rege Bautätigkeit wiederum zu höheren Erträgen bei den Einkaufs- wie auch bei den Grundgebühren geführt, teilt der Rat mit.

Da Erträge aus den Spezialfinanzierungen zweckgebunden verwendet werden müssten, sei eine Reduktion der Gebühren angezeigt. Im Bereich Abfall wurden die Grundgebühren per 1. Januar 2019 bereits gesenkt.

Die Analysen der Gebühren in den Bereichen Wasser und Abwasser seien gemacht, sodass die nötigen Grundlagen für die Festlegung der Gebührenanpassungen vorhanden seien, heisst es. Sie sollen dem Gemeinderat im Verlauf des Jahres unterbreitet werden.

Im Investitionsbudget waren 5,2 Millionen Franken eingestellt. Mit Nettoinvestitionen von gut 2 Millionen Franken schliesst die Investitionsrechnung deutlich tiefer ab als vorgesehen. Die Gründe für die Differenz liegen einerseits beim Projekt Hochwasserschutz (–1,3 Millionen), das aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen im Frühjahr weniger rasch gebaut werden konnte, sowie bei nicht vorgenommenen Abgrenzungen infolge fehlender Rechnungen für ausgeführte Arbeiten bei grösseren Investitionsprojekten. Insbesondere die nicht abgegrenzten Projekte würden sich auf die Investitionsrechnung 2019 auswirken. (swl)